巴黎奧運｜露出超強人魚線　意大利泳將榮升體壇新男神

意大利23歲游泳新星積干（Thomas Ceccon）成為近期巴黎奧運討論度最高的運動員之一，他在100米背泳摘金，並在4x100米自由式接力賽贏得銅牌，和隊友一起登上頒獎台時，他舉起雙臂無意間「大曬人魚線」，癢眼畫面一夕爆紅，成為許多粉絲心目中的男神。



積干和隊友一起登上頒獎台時，舉起雙臂無意間「大洩人魚線」，養眼畫面令他他一夕爆紅。（路透社）

積干和隊友一起登上頒獎台時，舉起雙臂無意間「大曬人魚線」，養眼畫面令他他一夕爆紅。（路透社）

《每日郵報》、《Today》報道，積干7月27日和隊友摘下400米自由式接力銅牌，登上頒獎台時，他高舉雙臂向觀眾致意，結果197厘米高的他疑似因為上衣太短，當場露出腹肌和深邃人魚線，讓粉絲為之瘋狂。

有粉絲在社群平台X上寫道：「積干是奧運史上最棒事物。」另一位網友表示：「我通常不會被男性或女性的美貌吸引，但意大利金牌得主積干實在令人難以抗拒。」還有人打趣地說：「難怪他能奪金，憑他那線條，說不定一躍入水就把水面劈成兩半了。」在TikTok上，更有粉絲評論積干和他的隊友們看起來就像是一排「Calvin Klein模特兒」。

從小目標贏奧運

儘管外表英俊身材犯規，但積干的魅力遠不止表面上看到的那麼簡單。他7月接受意大利媒體《Rai Italia》採訪時，暢談了他童年的夢想：「從我還是個孩子的時候起，我就知道我能贏得比賽。我經常和教練一起訓練，他問我夢想是甚麼，我說贏得奧運會。」

出身田徑家族

意大利媒體《Il Messaggero》（信使報）報道，積干的父母也都是運動員，母親喬亞（Gioia）是意大利滑冰冠軍，父親洛里斯（Loris Ceccon）是軍隊的現代五項運動員，他的兄弟也十分熱愛游泳，兩人經常一起訓練。

外號鯊魚

由於積干游泳速度快、身高超過六英尺、擁有強烈好勝心，因此獲得「鯊魚」綽號。他2021年東京奧運首度參加奧運，幫意大利隊贏得男子4x100米自由式接力銀牌、男子4x100米混合泳接力銅牌。

雖然他在東京奧運100米背泳個人賽僅獲第4名，但2022年即在布達佩斯世錦賽贏得100米背泳世界冠軍，並創造新的世界紀錄。

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德國 4X400 代表Alica Schmidt：



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荷蘭 4X400 代表Lieke Klaver：



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