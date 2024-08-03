巴黎奧運｜撞樣HipHop大神Eminem！意大利箭手八強出局卻意外爆紅

意大利射箭選手內斯波利（Mauro Nespoli）出暫2024年巴黎奧運射箭男子團體8強賽，雖然最終意大利隊以2比6不敵東道主法國隊，但他卻因撞臉美國饒舌歌手Eminem而意外在社群上爆紅。



美國娛樂媒體《告示牌》（Billboard）報道，巴黎奧運射箭男子團體8強賽7月29日的比賽中，內斯波利全神貫注瞄準靶心的照片在社群上瘋傳。照片中他身穿意大利隊服，頭戴漁夫帽，然而臉上濃密的鬍鬚和五官都與Eminem相當神似，讓不少網友、粉絲開始製作迷因圖片調侃喊：「意大利版『Eminem』來了！」

粉絲們打趣引用Eminem的名曲《Lose Yourself》歌詞留言，「如果你只有一次機會（one shot）」「喲，這不是馬塞洛（Marcello，Eminem本名馬紹爾Marshall意大利版）嗎？」另一人則接梗道：「他毛衣上已經吐了，都是奶奶做的意大利麵！」還有人笑稱：「意大利版Eminem吃着媽媽做的意大利麵，這下全說得通了！」

內斯波利曾在2012年倫敦奧運射箭男子團體決賽中，率領意大利隊擊敗美國隊奪金。對於這次被網友拿來和Eminem比較，他本人也覺得很有趣，還將自己被封為「意大利Eminem」的照片轉發到Instagram限時動態，並配上一個哭笑不得的表情，同時以Eminem的《My Name Is》作為背景音樂。

（Instagram截圖 / @the_nesp）

Eminem在今年7月初推出新專輯《The Death of Slim Shady》，首週便以28.1萬張專輯銷量，空降Billboard 200專輯榜冠軍，擊退已蟬聯12週冠軍的泰勒絲（Taylor Swift），目前這張專輯仍高居Billboard榜單第3名。

更多 Mauro Nespoli 賽上英姿：（按圖了解）



內斯波利雖然本屆奧運於八強止步，但他曾在2012年倫敦奧運射箭男子團體決賽中，率領意大利隊擊敗美國隊奪金。（路透社）

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德國 4X400 代表Alica Schmidt：



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荷蘭 4X400 代表Lieke Klaver：



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