身體最誠實？　特朗普疑似用內地品牌「尿袋」與Elon Musk通話

口裏說不，身體卻最誠實？美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）過往經常在貿易議題上追擊中國，並揚言要將製造業職位帶回美國，讓美國再次強大。他8月13日與特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）通話時，被眼利的網民留意到他疑似使用內地品牌安克（Anker）的充電寶。



美國前總統特朗普8月13日在海湖莊園（Mar-a-Largo）與馬斯克進行電話訪問，期間眼利的網民注意到他使用內地品牌安克的充電寶。

根據現場照片，充電寶在左側有一個Type-C的充電口，在另一側的偏上方有LCD屏顯，可以即時顯示剩餘電量。

與「ANKER安克Qi2認證磁吸支架充電寶」外形特點吻合，美國電商平台亞馬遜上，售價是89.99美元（約700港元），而安克香港官網的售價為699港元。

特朗普過往一直對華態度強硬，但原來他已不是第一次「被發現」愛用國貨。

在網上有大量美國網民分享他們參與特朗普競選活動獲得的MAGA（Make America Great Again，意指讓美國再次強大）帽子都是中國製造。