英國前首相卓慧思被大整蠱 演講時頭頂驚現「我摧毀了經濟」橫額
撰文：王海
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8月13日晚上，英國前首相卓慧思（Liz Truss）出席一個新書發布會講話時，頭頂突然徐徐降下一個大型橫額，上面字句的意思是：「我摧毀了國家的經濟」（I crashed the economy）。現場的觀眾有人忍俊不禁，而卓慧思說了一句這並不好笑，隨即轉身離開現場。
英國政治活動團體Led by Donkeys透過遠程遙控讓橫額徐徐降下：
作為史上「最短命」的英國首相，卓慧思擔任首相僅45日。她因為推出迷你預算案而倒台，當時就有網民將她比作生菜（lettuce），暗嘲她在位的時間就像生菜的保鮮期一樣短。
卓慧思8月13日晚出席一個新書發布會，談到她認為特朗普（Donald Trump，又譯川普）慧將會勝出美國大選時，頭頂突然有一個大型橫額徐徐降下，上面字句的意思是：「我摧毀了國家的經濟」。
工作人員見狀立刻提示卓慧思，現場觀眾有人忍不住笑了出來，而卓慧思卻一點兒也不覺得好笑，拋下一句「這並不好笑」（That's not funny），隨即扭頭離開現場。
她其後在社交媒體留言狠批這是對言論自由的攻擊。
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