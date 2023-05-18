卓慧思訪台今會賴清德：非常希望台灣加入CPTPP

前英相卓慧思（Liz Truss）本周訪台，周四（18日）與台灣副總統、將代表民進黨角逐下屆總統大選的賴清德會面。卓慧思表示，自由民主國家應更加強合作，保護既有生活方式以及所帶來的利益，並非常希望台灣加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）。賴清德則表示，台灣會堅定在印太第一島鏈發揮民主功能及經濟力量，希望英國以及全球民主陣營能支持。



賴清德上午在總統府接見卓慧思並致詞，他代表總統蔡英文歡迎對方訪台，稱兩岸情勢緊張之際，卓慧思用行動表達對台灣的支持，顯得更加珍貴；又感謝對方從外長到首相任內積極深化台英關係，促成雙方國防與安全雙邊會談，並建議應該加強雙邊貿易夥伴關係，具體建立合作的基礎。

賴清德強調，更要感謝卓慧思多次在各種國際場合呼籲七大工業國（G7）支持台灣，確保台灣自衛能力，並在俄烏戰爭爆發後大聲疾呼民主陣營應團結合作，維護印太和平與穩定，避免台灣步上烏克蘭後塵。他進一步表示，在俄羅斯攻打烏克蘭之後，面對中國大陸崛起影響到印太和平穩定，民主陣營應團結、合作，才有辦法獲得和平；作為民主陣營的一份子，台灣擁有活潑的民主活力，必會堅定地站在印太第一島鏈，發揮民主功能及經濟力量，持續推動世界經濟發展以及和平穩定，他非常希望英國及世界各國民主陣營能夠支持台灣。

卓慧思則表示，此行主因是相信台灣是一個非常蓬勃、值得保護的民主體制，她對台灣的經濟成長印象深刻，不論半導體或是珍珠奶茶。現時全球都看到對抗愈來愈增強，這就是威權體制跟自由民主之間的對抗，台灣屬於自由民主，自由民主國家應更加強合作，保護既有生活方式以及所帶來的利益。她又指，台英應建立更緊密的經濟連結，須確保台灣有能力自我防衛；近期，英國加入CPTPP，她非常希望可以看到台灣也加入。接下來幾年，她希望台英可以打造更緊密的關係，共同保護自由及民主價值。