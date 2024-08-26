百歲壽辰駕法拉利飆車102歲跳傘慶生　英國婆婆分享2長壽秘訣

英國女子貝利（Manette Baillie）在自己102歲生日這天、8月25日挑戰跳傘，從飛機上一躍而下，刷新英國最年長跳傘員的紀錄。



英國女子貝利（Manette Baillie）在自己102歲生日這天、2024年8月25日挑戰跳傘，從飛機上一躍而下，刷新英國最年長跳傘員的紀錄。（Facebook@OWNNSW）

貝利在為自己慶生的同時，也為3個慈善機構募集資金。她談及挑戰高空跳傘時表示，這項運動「有些嚇人，我必須承認我當時緊緊閉着眼睛，當機門打開時，我想我別無選擇，就跳吧」。

剛滿102歲的貝利住在英格蘭薩福克郡（Suffolk）Benhall Green村，曾是英國皇家女子海軍（Women’s Royal Naval Service，Wrens）成員，第二次世界大戰期間前往埃及服役。

這並非她第一次挑戰極限，2年前，她駕駛一輛法拉利（Ferrari）賽車，以時速210公里在英國銀石賽道（Silverstone circuit）上奔馳，歡慶自己的100歲大壽。

英國女子貝利（Manette Baillie）在自己102歲生日這天、2024年8月25日挑戰跳傘，從飛機上一躍而下，刷新英國最年長跳傘員的紀錄。（Facebook@harry.bucknall）

貝利說，她保持健康和長壽的秘訣就是鼓勵自己接受刺激的挑戰，以及與朋友及他人相處。