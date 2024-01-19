高難度挑戰？「1個月不用智能手機」可獲1萬美元　監察方法曝光

撰文：聯合新聞網
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現代人的生活離不開手機，甚至許多人自覺已經手機成癮。

但如果你願意放棄使用智能手機1個月，那將有機會獲得美國紐約一家乳酪公司提供的1萬美元（約7.8萬港元）獎金。

如何知道參與者有沒有使用智能手機？點圖了解更多：

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《紐約郵報》報道，紐約乳酪公司「Siggi's」17日在官方網站上發布公告表示，「我們今年將推出一個新的挑戰。我們不會要求你戒酒一個月，但是要你扔掉你的智能手機。我們品牌相信簡單生活的力量，而如今我們生活中最大的干擾之一就是手機」。

「Siggi's」表示他們將從報名表中選出10位參與者，若挑戰成功，這些民眾將會獲得獎金1萬美元及60杯乳酪。

為確保參賽者在沒有智能手機的狀況下仍能維持正常生活及工作，「Siggi's」將為這10位參賽者提供附有1個月預付SIM卡的翻蓋手機，以及鎖住智能手機的特殊密碼箱，避免有參賽者違規。

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「Siggi's」公關和數碼策略總監Kristina Drociak表示，這次比賽的靈感來自於「數碼排毒」這個想法。

「我們相信簡單才能真正讓你自由，我們的品牌精神是去除不必要的東西，就像在乳酪中使用最少的原料一樣，我們相信減少數碼干擾可以讓人的生活滿意度更高。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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