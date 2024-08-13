澳洲19歲YouTuber玩命挑戰12天不睡覺破健力士世界紀錄 下場曝光
撰文：ETtoday
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澳洲19歲男子諾米（Norme）在YouTube上擁有超過120萬追蹤者，近來他在網上挑戰連續多天不睡覺，成功創下將近12天沒睡的誇張紀錄，同時打破健力士世界紀錄。
然而連續多天不睡覺也對他的身體狀態造成嚴重影響，目前挑戰影片已經遭到網上平台下架。
點圖放大看看諾米的玩命挑戰過程：
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19歲男子諾米為了打破健力士世界紀錄，在網上平台挑戰連續12天不睡覺，並且將挑戰畫面直播，最後達成長達264小時56分鐘的清醒紀錄，打破17歲男子加德納（Randy Gardner）在1964年創下的264小時24分鐘紀錄，在網上引發關注。
諾米雖然在網上成功保持清醒，但粉絲發現他的健康狀態看起來愈來愈糟，擔心他可能有生命危險紛紛報警，所以在挑戰即將接近尾聲前幾天，有救護車與警車在他家門外待命。
諾米達成挑戰時，線上直播人數高達9千多人，不過影片最後因為違反平台政策被下架。
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醫學專家也對諾米的玩命行為提出警告，「這種挑戰太瘋狂了，一般人一但失眠，平均壽命只有3個月至3年，而且沒有任何方式可以治療」，痛批他的行為宛如慢性自殺。
17歲男子加德納於1964年創下連續最多天不睡覺的紀錄後，雖然有其他挑戰者打破他的紀錄，但由於健力士世界紀錄組織擔心參加者長期不睡覺會發生不當影響，宣布不再保留相關挑戰紀錄。
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