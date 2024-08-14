巴黎奧運｜女員工閉幕禮後倒斃住所　警破門「男友倒在她屍體旁」

法國巴黎發生一宗命案，一名在巴黎奧運閉幕禮會場法蘭西體育場（Stade de France，又稱聖但尼體育場）工作的21歲波蘭女子，8月12日凌晨被發現倒斃在巴黎第18區一個單位內。單位內並發現一名半昏迷的男子，懷疑畏罪自殺，據稱他與死者相戀2年，已被警方拘捕。



2024年8月11日（香港時間12日凌晨），巴黎奧運閉幕禮在法蘭西體育場舉行（Reuters）

死者母親表示，女兒在閉幕禮結束後失蹤，並在當晚收到其男友的短訊，其中透露他對女友做了「蠢事」。警方通過手機定位，在12日凌晨1時15分左右破門進入單位，發現屋內女子已死亡，臉上及項頸部有血跡，其男友倒在身旁，陷入半昏迷。

法國《巴黎人報》（Le Parisien）13日引述消息人士指，男子試圖服藥自殺。檢方表示，已開始調查他是否涉嫌謀殺。

警方初步檢查結果顯示，女死者頭部左側有血腫，頸部有傷口，疑似遭到暴力。外界流傳死者與其男友是奧運會義工，巴黎奧運會組委會（Cojo）予以否認。