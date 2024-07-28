美國大選｜特朗普：比特幣加密貨幣是「王道」　當選後推有利政策

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月27日表示，假如自己當選，比特幣（Bitcoin）及加密貨幣的幣值將會史無前例地急升，並批評現屆拜登政府的行為威脅美元地位。



路透社報道，特朗普在田納西州納什維爾（Nashville）比特幣會議上發表講話，稱自己尊重和敬佩比特幣界所取得的成就，形容比特幣並非科技驚人之事，而是合作和人類成就的奇迹。

特朗普指，如果美國不擁抱比特幣及加密貨幣，就會被中國及其他國家壟斷，形容假如比特幣要上月球，他希望美國可以領導潮流。

他表明有意將加密貨幣在美國開採和製造，並會公布計劃，確保美國成為加密貨幣之都，將所有比特幣的工作留在美國。

特朗普7月27日出席比特幣大會，承諾當選後會推出多項惠及加密貨幣的政策。（REUTERS）

特朗普在講話中不忘批評拜登政府，揚言上任後會結束對加密貨幣界的「迫害」，以及在上台首天就辭退美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler），又會成立一個比特幣及加密貨幣總統顧問委員會。

特朗普在發言中對加密貨幣的前景顯得雄心壯志，稱他假如重返白宮後會下令財政部取消設立央行數碼貨幣。他強調加密貨幣需要監管，但規則會由喜愛業界的人士撰寫，同時指比特幣並非威脅美元，拜登政府的行為才是最大問題。

他指會建立一個比特幣國家戰略儲備，承諾會為未來保留所有在美國的比特幣。