Taylor Swift發圖IG暗示支持賀錦麗？　美媒打臉：倘真未免太瘋狂

美國樂壇天后Taylor Swift於8月7日發布的圖片在網上引起熱議，其中一張相是她手執結他，身後出現一個看上去像賀錦麗的「黑影」。網民紛紛猜測她透過這張相片暗示自己支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。



圖為美國樂壇天后Taylor Swift在2024年8月7日發布的一張相片，她在相中手執結他，身後背景中有一個黑色身影。（IG@taylorswift）

這些相拍攝自Taylor Swift世界巡迴演唱「The Eras Tour」的波蘭華沙站，其中一張相顯示，Taylor Swift身後一名舞者的手向右舉起，似在揮手。網民評論，這道身影形似美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），亦有網民猜測Taylor Swift此舉為表態支持民主黨偷埋伏筆。

▼網民猜測她是否經此暗示自己支持賀錦麗

Taylor Swift至今尚未表態支持2024年美國大選的任何一方候選人，但在上屆大選前，她2020年10月8日公開表示支持拜登。

▼Taylor Swift在上屆美國大選表態支持拜登

《滾石》稱，按照「粉絲」的猜想，Taylor Swif是刻意透過修圖把賀錦麗的背影放在自己的Instagram照片中，用這種方式來迂迴地表態，未免「太瘋狂」。

報道打趣指，「如果你用力瞇着眼睛看，那個背影也許真的有點像賀錦麗」，但報道分享Taylor Swif演唱會的表演片段，能看見當時Taylor Swif的舞者就是穿着西裝褲裝，照片中的人事實上只是一名正要下台的舞者。