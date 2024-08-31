荷蘭可愛海豹保育中心大受歡迎 24小時直播成上班族心靈綠洲
撰文：王海
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荷蘭格羅寧根省一個專門保育海豹的研究機構Zeehondencentrum Pieterburen，他們在YouTube上有一個24小時的直播頻道，目的是記錄海豹寶寶在泳池中的生活，很多網友看過之後都大呼療癒。
荷蘭Zeehondencentrum Pieterburen海豹保育研究中心的IG上有大量表情可愛的海豹：
荷蘭的海豹研究保育中心 Zeehondencentrum Pieterburen由創辦人Lenie’t Hart1971年成立，之後每年都會收容照護上百隻因環境或漁網而瀕危的小海豹們，一直讓牠們恢復到有生存能力後，再把牠們放生回歸自然。
2019年時保育中心在園區內架設了24小時不間斷的直播，讓有興趣的民眾能隨時關注海豹們的狀況。很多網友看過直播後都表示小海豹表情可愛，看著牠們「發呆」的樣子非常療癒，可以為忙碌的上班族減壓。
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