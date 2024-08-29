以色列男童打破逾3千年陶罐 博物館淡定回應：「修好再展出」
撰文：TVBS新聞網
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以色列一名4歲男童在海法（Haifa）一間博物館不小心打碎了來自青銅時期的陶罐，專家指出，這件古文物至少有3500多年的歷史。
博物館長對此回應，「這種事常發生，我們修好就放回去了」。
為讓來客「零隔閡觀察文物」 部分展品未用玻璃保護（點圖放大看看赫克特博物館照片）：
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據美媒CNN報道，赫希特（Hecht）博物館週三（28日）聲明，館方堅信通過沒有距離隔閡觀察文物，才能體驗考古中特殊的魅力，儘管這次事件發生，還是將延續這一傳統。
事發當時，文物並未受玻璃之類的方式保護。
男童的爸爸受訪向BBC表示，他與兒子上週五（23日）參訪博物館時，兒子出於好奇罐裏到底裝些甚麼，去拉了一下罐子；當下看到兒子站在碎罐旁，他還心想「不是我家孩子幹的」。
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博物館長里夫林（Inbal Rivlin）則在週二（27日）向當地媒體《yent》表示，已邀請這家人再來趟私人參訪，博物館並非甚麼陵墓，就是個對任何家庭開放的生活場所，也呼籲父母們不用害怕，「這種事常發生，我們修好（陶罐）就放回去了」。
館方也已製作好標誌，標明哪些文物能碰或不能。
博物館方指出，該件文物可以追溯到西元前 2200年至西元前1500年間；是《聖經》中大衛王和所羅門王時代，迦南地用來儲存或運輸葡萄酒或橄欖油的典型器物。
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