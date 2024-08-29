影帝里安納度狄卡比奧被指豪擲43萬貼士　法國主持人：侍應眼濕濕

法國媒體「CNews」報道，8月26日，法國「歐洲2」電台的一期節目上，主持人卡斯塔爾迪尼（Benjamin Castaldi）透露，在法國南部一家餐廳的一次晚宴上，知名影星里安納度狄卡比奧（Leonardo Wilhelm DiCaprio）給服務員留下了5萬歐元（約43萬港元）的貼士（又譯小費，Tips）。



當晚，里安納度狄卡比奧和大約15個人在這家餐館就餐。卡斯塔爾迪尼稱自己親眼目睹了這一幕，他當時離里安納度狄卡比奧的桌子不遠。

圖為2024年8月26日，主持人卡斯塔爾迪尼在法國「歐洲2」電台的一期節目上講述他曾目睹里安納度狄卡比奧給予服務員巨額小費。（截圖自X@CastaSurEurope2）

「用餐完畢時，我看到服務員哭了，他眼裏含着淚水。」卡斯塔爾迪回憶說。

有網友留言說：「羨慕這位服務員。」

也有網友表示疑惑，在一旁的卡斯塔爾迪尼怎麼知道確切的小費數額的，他數了？

有網友評論說，自己從不同地方聽到過多個里安納度狄卡比奧慷慨地給小費的版本，此事應該是真的。

圖為2024年8月28日，網民在這檔節目下留言，認為此事具有真實性。（截圖自Midi Libre網站）

根據美國「名人淨值網」的數據，里安納度狄卡比奧的財富估計在3億美元（約23億港元）左右。

求職網站「talent.com」顯示，在法國，服務員平均工資是每年22,205歐元（約19萬港元），或每小時12.20歐元。新服務員起薪約為21,355歐元，更有經驗的服務員薪酬達27,036歐元（約23萬港元）。

資料顯示里安納度狄卡比奧在1974年11月11日出生於加州洛杉磯，他除了是美國影視演員、亦擔任監製工作，並因《鐵達尼號》等經典影片廣為人知。

2023年5月20日，法國康城（又譯戛納，Cannes），里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）出席「康城電影節」。（Getty）

本文獲《觀察者網》授權轉載

