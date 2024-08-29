影帝里安納度狄卡比奧被指豪擲43萬貼士 法國主持人：侍應眼濕濕
撰文：外部來稿(國際)
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法國媒體「CNews」報道，8月26日，法國「歐洲2」電台的一期節目上，主持人卡斯塔爾迪尼（Benjamin Castaldi）透露，在法國南部一家餐廳的一次晚宴上，知名影星里安納度狄卡比奧（Leonardo Wilhelm DiCaprio）給服務員留下了5萬歐元（約43萬港元）的貼士（又譯小費，Tips）。
當晚，里安納度狄卡比奧和大約15個人在這家餐館就餐。卡斯塔爾迪尼稱自己親眼目睹了這一幕，他當時離里安納度狄卡比奧的桌子不遠。
「用餐完畢時，我看到服務員哭了，他眼裏含着淚水。」卡斯塔爾迪回憶說。
有網友留言說：「羨慕這位服務員。」
也有網友表示疑惑，在一旁的卡斯塔爾迪尼怎麼知道確切的小費數額的，他數了？
有網友評論說，自己從不同地方聽到過多個里安納度狄卡比奧慷慨地給小費的版本，此事應該是真的。
根據美國「名人淨值網」的數據，里安納度狄卡比奧的財富估計在3億美元（約23億港元）左右。
求職網站「talent.com」顯示，在法國，服務員平均工資是每年22,205歐元（約19萬港元），或每小時12.20歐元。新服務員起薪約為21,355歐元，更有經驗的服務員薪酬達27,036歐元（約23萬港元）。
資料顯示里安納度狄卡比奧在1974年11月11日出生於加州洛杉磯，他除了是美國影視演員、亦擔任監製工作，並因《鐵達尼號》等經典影片廣為人知。
本文獲《觀察者網》授權轉載