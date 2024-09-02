辭職不用開口？　日本另類「代客離職」服務　收費公開

日本超時加班等職場文化令許多上班族吃不消，但由於「羞於啟齒」，使日本近年來出現另類「代客離職」服務。



日本終身僱用制是一種常態，辭職一般被視為是對僱主最不尊重的表現。在極端的情況下，脾氣暴躁的老闆會撕碎辭職信並騷擾員工，迫使他們留下。

日劇《我要準時下班》劇照，圖為女主角東山結衣（吉高由里子飾）

一個不願具名的日本上班族（24歲）曾就職於日本大型電訊和電子支付公司，她告訴美國有線新聞網絡（CNN），她曾每天工作12個小時，工作要求非常嚴厲，以至於她開始出現腿部顫抖和腸胃不適等健康問題。

雖然對之前的工作並不滿意，但她不敢辭職。她說：「我不希望主管拒絕我辭職，並讓我的工作時間更長。」所幸，她找到了打破僵局的方法：求助於代客離職公司。

所謂「代客離職」，就是聘請代理人向公司說明辭意並郵寄辭呈，並與公司進行談判，包括在出現法律糾紛時提供聘請律師的建議。

在費用方面，一般員工收費2.2萬日圓（約1172港元），臨時工則收費1.2萬日圓（約639港元）。

在家辦工讓上班族反思職業生涯

人力資源專家說，其實代客離職在冠病疫情前就已存在，但在疫情後，其受歡迎程度直線上升，因為疫情期間在家辦工的經驗促使一些上班族反思自己的職業生涯。

據代客離職公司主管Shiori Kawamata，光是去年就有多達1.1萬名客戶向該公司提出諮詢。「有時我們會接到有人哭泣的電話，我會告訴他們，辭職是勞工的權利。」

他說，來求助的人通常是在中小企業工作，其中來自食品業的人最多，其次是醫療保健和福利行業。

日劇《我要準時下班》劇照

日本長期以來一直存在過度疲勞文化，許多員工的工時長、壓力大。幾十年來，這種壓力已被證明是致命的，一種名為「過勞死」的現象就是例證。

東京一橋大學商學院人力資源教授小野浩說，由於情況嚴重，日本政府開始公布「黑心僱主」名單，讓求職者提高警惕。自2017年名單發布以來，全國已有370多家企業被列入黑名單。

根據日本衛生、勞動和福利部，2022年有54人因工作引起的腦和心臟疾病死亡而獲得賠償，這比20年前的160人大幅下降，但因工作中精神壓力提出索賠的人數正在增加，同期從341人飆升至2683人。

本文獲《聯合早報》授權轉載。



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