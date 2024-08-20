不滿政府向以色列出售武器　英國外交官辭職抗議

一名駐愛爾蘭英國外交官8月16日因不滿英國向以色列出售武器而辭職，他在辭職信中稱，英國外交部可能是戰爭罪的同謀。



法媒19日報道，都柏林英國大使館的外交官史密斯（Mark Smith）不滿英國向以色列出售武器而宣布辭職，他在辭職信中寫道：「英國沒有理由繼續向以色列出售武器。」

這張截取自2024年8月18日影片的截圖顯示， 以色列空襲擊中加沙中部努塞拉特（Nusseirat）的一棟住宅。（Reuters）

史密斯自稱是軍售政策專家，曾擔任負責反恐事務的二等秘書，這是英國外交部中一個相對較低的職位。英國廣播公司（BBC）19日報道稱，史密斯發布後續聲明說，他已致函英國外相，告知自己辭職一事，並敦促外相緊急審視英國對加沙局勢的態度。

史密斯說：「我們每天都目睹以色列在加沙犯下的戰爭罪行，以及明確無疑違反國際人道法的例子。」

史密斯也表示，他向英國外交部每一級提出的有關武器銷售合法性的擔憂都石沉大海，並指責英國政府沒有建立一個健全、透明的武器出口許可制度。

2002年5月6日，民眾在倫敦舉行的親以色列集會上，揮舞着英國和以色列國旗。（Getty）

英國外交部發言人說，雖然不會對個案發表評論，但英國政府致力於維護國際法。發言人在一份聲明中表明：「我們已經明確表示，如果物品可能用於實施或協助實施嚴重違反國際人道法的行為，我們將不予出口。」

英國外長林德偉（David Lammy，又譯拉米）7月就職後，下令對英國向以色列發放的武器出口許可證是否有可能助長違反國際人道法行為，進行法律審查。外交部在聲明中說，一旦審查程序完成，將提供最新消息。

英國政府的數據顯示，自2023年10月7日以巴衝突激化至5月底，英國已向以色列簽發42份軍事許可證。拉米曾表明，不會全面禁止向以方出售武器，但將考慮與加沙進攻性武器有關的問題。

圖為2024年7月5日，英國倫敦，新任英國外交大臣林德偉（David Lammy）在選舉結果公布後離開唐寧街首相府。（Reuters）

加沙衞生部統計，自2023年10月7日以來，以色列在加沙的軍事行動已造成4萬多人死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

