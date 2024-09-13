泰國河馬BB表情多多　出世2個月迅速為動物園拉客吸金

香港海洋公園最近有一對熊貓龍鳳胎誕生而成為話題，泰國一個動物園早前亦有新成員加入，更憑牠的古怪表情而在網上爆紅，吸引更多遊客到動物園希望一睹風釆。



泰國傳媒《khaosod》9月12日報道，位於泰國中部春武里府綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）的雌性侏儒河馬（又稱倭河馬）BB「彈跳豬（Moo Deng）」在2個月前出世後，動物園其中一名飼養員Attapol Nuundee在社交平台不時分享「彈跳豬」成長片段。

在這些片段和照片中，「彈跳豬」的表情看起來非常浮誇，因此隨即成為meme（網絡迷因）材料，連韓國女團aespa中國成員Ningning亦在網上分享「彈跳豬」的照片，令牠「紅出國際」。

「彈跳豬」除了紅遍網絡，綠山野生動物園的入場人數亦同樣受惠。根據泰國動物園組織的數據顯示，在9月5至11日期間，一共有14,138名遊客到訪動物園，其中有7至8日的週末就有11,615人到場，比對上兩個週末的平均9000人左右明顯增加。

到場與「彈跳豬」打卡的遊客絡繹不絕，為大家帶來商機，例如動物園推出印有「彈跳豬」圖案的服飾，亦有商家製作以牠為形狀的食品，齊齊吸金。

不過動物園同時面對「過度旅遊」的煩惱，有遊客為了可以見到「偶像」活動，向正在睡覺的「彈跳豬」投擲貝殼。動物園總監Narongwit Chodchoey就呼籲大家遵守規矩，不要隨意騷擾動物；園方亦會安裝閉路電視，並在繁忙時段加派人手，強調假如有人侵犯動物，將要面對法律後果。