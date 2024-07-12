遊客餵河馬吃膠袋還「對斑馬鹹豬手」 印尼動物園查出車牌促道歉
撰文：中天新聞網
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印尼野生動物園出現傻眼的一幕！一名遊客竟故意餵河馬吃膠袋，惡質行為影片被曝光後，吸引210萬人點閱。
園方事後也已查到男子的車牌，要求他公開道歉。
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據《每日郵報》（Daily Mail），事發於印尼西爪哇省茂物的塔曼野生動物園（Taman safari park），該名遊客是於7月10日造訪，他被拍到搭着一輛銀色轎車在河馬區停了下來。
當時他右手拿了一條細小的紅蘿蔔，敲敲河馬的嘴巴要牠把嘴打開，結果河馬乖乖張嘴，這時男子竟以迅雷不及掩耳的速度，把一個白色膠袋投入河馬的大嘴裏。
河馬一開始感到疑惑只是含着，後來還真的咬了幾下。
拍下這個景象的後方司機怒極了，趕緊向園方投訴，工作人員獲報趕到現場，將膠袋從河馬口中取出，幸好沒有真的吃下肚。
而這隻河馬事後也接受檢查，健康狀況一切良好。
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園區一名主管芬奇（Finky Santika）面對媒體採訪時表示，該名離譜遊客除了惡整河馬之外，車子開到老虎區時還被發現違規開窗，行為簡直在玩命。
另外他還在斑馬區，對一隻斑馬伸出「鹹豬手」狂拍牠的臀部，這些都是被嚴格禁止的行為，當下就被工作人員制止。
目前園方已經查到該名遊客的車牌，呼籲他出面公開道歉並接受懲罰。
消息一出網友氣炸了，紛紛上網留言：
「我希望他馬上被逮捕，因為他的行為可能殺死河馬！」
「看來是故意的，應該把他丟到鱷魚區」
「這太噁心了」
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