日本大阪地標金龍拉麵雕像涉侵地權敗訴　巨龍招牌被迫「斷尾」

日本大阪道頓堀向來是遊客的熱門旅遊點，其中金龍拉麵的「巨龍雕像」更成為地標，成為不少遊客的打卡位。然而龍雕像尾部超出店鋪範圍，侵佔到鄰近土地，經過民事訴訟後敗訴。負責經營金龍拉麵的「金龍製麵」公司8月14日宣布，將依判決切除龍尾部份。



負責經營金龍拉麵的「金龍製麵」公司2024年8月14日宣布，因業權問題將切除道頓堀分店巨龍雕像的「龍尾」部份。（影片截圖）

日本共同社14日報道，金龍拉麵道頓堀店的巨龍雕像從1992年設置至今，「巨龍」如同在店鋪建築上「穿梭」。然而龍尾從面向旁邊物業的一幅牆面突出，引起爭議。

旁邊物業的業主表示，「龍尾」影響到其土地使用權，故入稟要求對方拆除。大阪地方法院2023年10月裁定金龍拉麵敗訴，認為雕像的確超出地界，限制到涉事業主的權益。

金龍拉麵一度提出上訴，辯稱切除龍尾將損害品牌形象，但5月再度被駁回。金龍拉麵考慮到繼續訴訟的金額後，最終決定依判決拆除「龍尾」。「金龍製麵」公司在聲明中稱，雖然很心碎，但還是會忍痛切除「龍尾」，預計將會在8月下旬動工。