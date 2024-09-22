英國王室最受歡迎成員排行榜：凱特續居首　最低分不是哈里夫婦

國際民調機構益普索集團（Ipsos）9月中公布的一項調查結果顯示，英國王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）繼續是英國王室內最受公眾歡迎的成員，高達66%受訪者對其有好感，其次為王儲威廉（William, Prince of Wales）。調查又發現年輕受訪者比年長者更傾向支持哈里王子（Prince Harry）「回歸」王室。



圖為2024年7月14日，溫布頓網球錦標賽舉行期間，英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與場地人員會面。（Reuters）

這項調查在9月6日至9日進行，透過網絡訪問1097名英國成年人。結果顯示凱特繼續在榜上排行第一，66%受訪者對其有好感，僅10%受訪者對其有不佳觀感，排第二的威廉則有65%受訪者對其抱好感。

2024年9月9日，英國肯辛頓宮發布一段威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales），與丈夫威廉王子（Prince William）及他們3個孩子在諾福克（Norfolk）度過夏天的影片。（X@KensingtonRoyal 影片截圖）

在威廉之後，依次為安妮公主（62%）、英王查理斯三世（56%）、王后卡米拉（41%）、哈里王子（28%）、梅根王妃（21%），最尾一位為安德魯王子（11%），高達66%受訪者稱對安德魯王子抱有不佳觀感。

英國王室：2024年9月公布的調查結果顯示，凱特繼續是最受歡迎的英國王室成員（Ipsos報告截圖）

調查又顯示，56%受訪者認為查理斯三世在擔任國王方面稱職，僅10%受訪者認為他不稱職。

英國王室：2024年9月公布的調查結果顯示，年輕受訪者更支持哈里「重返」王室擔任職務（Ipsos報告截圖）

調查也詢問受訪者是否支持哈里王子「重返」王室出任職務，結果發現年輕受訪者與年長者的分歧明顯，年輕受訪者更傾向支持，多達46%的18至34歲受訪者支持哈里「回歸」，但在55歲至75歲受訪者中，僅19%人支持，54%選擇反對。

2023年6月6日，英國哈里王子（Prince Harry）抵達英國倫敦的高等法院。（Reuters）

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