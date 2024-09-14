英國王室｜喬治王子11歲學揸飛機　英媒：首飛成功　威廉凱特見證

英國喬治小王子（Prince George）7月度過11歲生日，據英媒9月12日報道，原來喬治已經在學習駕駛飛機，上週在教練陪伴下首飛成功，其父母王儲威廉（William, Prince of Wales）與王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）也有前往觀看。



《太陽報》報道，喬治王子在伯克郡（Berkshire）的飛行場首飛，當天是他學校暑假假期的最後一天，威廉與凱特看着兒子的飛機升空，再在約1小時後返回地面。

知情人士指「（英國）王室有着令人自豪的飛行傳統，看起來喬治是下一個繼承者」，又指「他喜歡它，現在是開始的正確時機」、「他與教練一起飛行，並且很喜歡」。

喬治王子的父親威廉是訓練有素的直升機駕駛員，威廉過去曾為英國皇家空軍搜救隊和東英吉利（East Anglia）空中救護隊飛行。

英王查理斯三世（King Charles III）1970年代加入海軍時，在驅逐艦諾福克號（HMS Norfolk）、米納瓦號（HMS Minerva）等服役，也獲受訓為機師，他在退役後會偶爾駕駛飛機。

圖為2017年7月17日，威廉王子和凱特王妃帶着喬治王子、夏洛特公主抵達波蘭華沙機場。（Getty）

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