美國5大怪奇機場：跑道上有墓碑　被咀咒惡魔之馬曾「殺掉主人」

根據美國交通部數據，截至2022年，全美共有19,969座機場，數量居全球之冠，排名第2的巴西僅有約4,000座。



在美國眾多機場中，有些地理位置獨特、建築方式特殊、航廈設計與眾不同，或是需要飛行員接受特殊訓練才能降落，有些甚至還有著不可思議的故事，本文為外媒整理美國最特別的5座機場。

薩凡納希爾頓黑德國際機場：墓碑

《Simple Flying》報道，二次世界大戰期間，美國政府需要擴張軍事力量，因此尋找更多建設機場和軍事基地的地點。現在位於南卡羅來納州的薩凡納希爾頓黑德國際機場（Savannah Hilton Head International Airport），原址名為查塔姆飛行場（Chatham Field），便受到政府青睞。

薩凡納希爾頓黑德國際機場跑道上有墓碑。（X@Morbidful）

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然而，這塊地對軍方來說還不夠大，最後當局與薩凡納市政府協商，取得機場周邊額外1,100英畝的土地，其中一些原本屬於多特森（Dotson）家族。

這塊地最特別之處在於，它有一座墓地，據信埋葬了100多具遺體。政府當時與家族成員協商，除了4位先人之外，其他亡者都遷移到另一處墓地。

如今，機場內仍有幾座墓碑，其中2座就位在其中一條跑道上。這些是全球唯一嵌在每年承載數千架次航班起降跑道中的墳墓。

丹佛國際機場：眼睛發紅光的馬

丹佛國際機場（Denver International Airport）是美國面積最大的機場，擁有全美最長的跑道，而且圍繞著許多陰謀論。

機場有一座32呎高的藍馬雕像《野馬》（Mustang），眼睛會發出紅光，其出自路易斯（Luis Jiménez）之手，但因為藍色的外觀，人們暱稱它「藍色路西法」（Blucifer；路西法被視為撒旦的別稱）。

丹佛國際機場有一隻眼睛發紅光的馬（flydenver.com）

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人們相信這尊雕像被詛咒了，因為它害死了創作者。2006年路易斯在雕塑時，一塊碎片掉落下來，擊中他腿部的動脈，最終奪去了他的生命，雕像由他的子女接手完成。

奧蘭多國際機場：受《海底奇兵》啟發的水族館

奧蘭多國際機場內有一個水族館，容量為3,000加侖，2003年安裝在美食廣場，同年知名動畫《海底奇兵》（Finding Nemo，另譯海底總動員）上映。

奧蘭多國際機場內有一個水族館（X@MCO）

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棕櫚泉國際機場：設有餐廳和遊樂場的戶外區域

棕櫚泉以全年陽光明媚和夏季炎熱氣溫聞名，每年吸引數百萬人前來，2023年棕櫚泉國際機場（Palm Springs International Airport）共有320萬人次過境，創下史上最繁忙的一年記錄。

其最特別之處在於，設有購物和餐飲場所的露天庭院，即使天氣炎熱，門口區域也有空調可供避暑。機場外部也設有兒童遊樂場以及寵物區。

棕櫚泉國際機場設有餐廳和遊樂場的戶外區域（flypsp.com）

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底特律大都會韋恩縣機場：室內電車

底特律大都會韋恩縣機場（Detroit Metropolitan Wayne County Airport）是達美航空（Delta Air Lines）的樞紐之一，以其室內電車ExpressTram聞名。

底特律大都會韋恩縣機場的室內電車（metroairport.com）

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ExpressTram位於麥克納馬拉航站樓（McNamara Terminal）A大廳，將乘客連接到三個站點。電車是節省時間的完美選擇，因為整個A大廳有一英里長，需前往其他大廳的旅客也可以搭乘ExpressTram，然後步行。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】