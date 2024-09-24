2024年度雀鳥攝影師大獎公布得獎名單　帶你欣賞5幅精彩作品

2024年度雀鳥攝影師大獎（Bird Photographer of the Year，BPOTY）公布得獎作品。來自全球多達23000份參賽作品，爭奪「年度雀鳥攝影師」頭銜及3,500英鎊（約36,400港元）的獎金。



比賽分為「最佳肖像」（Best Portrait）、「環境中的雀鳥」（Birds in the Environment）、「雀鳥行為」（Bird Behaviour）、「飛行中的雀鳥」（Birds in Flight）、「黑白雀鳥」（Black and White）、「市區雀鳥」（Urban Birds）、「創意影像」（Creative Perspectives）及「保育」（Conservation）等八大類別。每個組別冠、亞、季軍均可獲得100至500英鎊（約1000至5200港元）的現金獎。

2024年9月24日，年度雀鳥攝影師大獎（Bird Photographer of the Year，BPOTY）公布得獎名單，圖為年度青年雀鳥攝影師大獎得獎作品Perspective（意為視角，攝影師為Andrés Luis Domínguez Blanco）。（年度雀鳥攝影師大獎官方網站）

2024年9月24日，年度雀鳥攝影師大獎（Bird Photographer of the Year）公布得獎名單。來自全球23000張作品競逐「年度雀鳥攝影師」的頭銜，圖為大獎得主，出自加拿大攝影師Patricia Homonylo，作品題為When Worlds Collide（大意為當世界相撞時）。（IG@birdpoty）

BPOTY攝影大賽旨在推廣雀鳥攝影，提高人們對牠們的關注以及為保育工作籌款。更多詳情及得獎作品，請瀏覽：www.birdpoty.com