2024年度雀鳥攝影師大獎公布得獎名單　帶你欣賞5幅精彩作品

2024年度雀鳥攝影師大獎(Bird Photographer of the Year,BPOTY)公布得獎作品。來自全球多達23000份參賽作品,爭奪「年度雀鳥攝影師」頭銜及3,500英鎊(約36,400港元)的獎金。



比賽分為「最佳肖像」(Best Portrait)、「環境中的雀鳥」(Birds in the Environment)、「雀鳥行為」(Bird Behaviour)、「飛行中的雀鳥」(Birds in Flight)、「黑白雀鳥」(Black and White)、「市區雀鳥」(Urban Birds)、「創意影像」(Creative Perspectives)及「保育」(Conservation)等八大類別。每個組別冠、亞、季軍均可獲得100至500英鎊(約1000至5200港元)的現金獎。

2024年9月24日,年度雀鳥攝影師大獎(Bird Photographer of the Year,BPOTY)公布得獎名單,圖為年度青年雀鳥攝影師大獎得獎作品Perspective(意為視角,攝影師為Andrés Luis Domínguez Blanco)。(年度雀鳥攝影師大獎官方網站)

2024年9月24日,年度雀鳥攝影師大獎(Bird Photographer of the Year)公布得獎名單。來自全球23000張作品競逐「年度雀鳥攝影師」的頭銜,圖為大獎得主,出自加拿大攝影師Patricia Homonylo,作品題為When Worlds Collide(大意為當世界相撞時)。(IG@birdpoty)

BPOTY攝影大賽旨在推廣雀鳥攝影,提高人們對牠們的關注以及為保育工作籌款。更多詳情及得獎作品,請瀏覽:www.birdpoty.com