約翰遜回憶錄爆料：曾接任務勸哈里梅根留在英國　嘆根本無希望

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）10月推出回憶錄，部份內容提前透過傳媒公開，他爆料2020年曾被要求勸說哈里王子（Princess Harry）與其妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）留在英國，他形容是「完全無希望」（totally hopeless）的任務。英國多家傳媒9月28日引述接近英國王室的消息指，白金漢宮否認要求約翰遜去斡旋。



哈里王子2020年初與梅根卸下「在職王室成員」身份，並移居美國。約翰遜在最新的回憶錄《Unleashed》指，原來他當年被要求勸兩人留在英國，英國《每日快報》指，約翰遜稱王室官員與唐寧街官員要求他介入事件。

2020年1月20日，約翰遜與哈里王子一同出席在倫敦舉行的英國與非洲投資峰會（Getty）

2020年1月20日，約翰遜與哈里王子一同出席在倫敦舉行的英國與非洲投資峰會（Getty）

據他所指，他於倫敦舉行的一場英國與非洲投資峰會上，與哈里王子傾談20分鐘，他寫道「這是一件荒謬事情…… 他們讓我試圖說服哈里留下。類似男子氣概的鼓舞說話。完全無希望。」眾所周知的是，哈里王子最後沒有留在英國，與梅根雙雙前往加拿大，之後再轉到美國。

《每日快報》、《獨立報》等英媒之後引述接近英國王室的消息人士指，白金漢宮否認曾經要求約翰遜斡旋，《電訊報》則報道，根據接近哈里王子的消息人士指，約翰遜確曾勸哈里留英。目前未知是否唐寧街內部有人建議約翰遜與哈里王子對話。

【延伸閱讀】白金漢宮著名陽台首開放參觀 體驗英國王室視角 承惠75英鎊

【延伸閱讀】白金漢宮著名陽台首開放參觀 體驗英國王室視角 承惠75英鎊（GettyImages）

點圖放大瀏覽：