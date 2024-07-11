白金漢宮著名陽台首開放參觀　體驗英國王室視角　承惠$XXX

談到英國王室，最標誌性的莫過於一家人在白金漢宮（Buckingham Palace）陽台向公眾揮手畫面。



下週起，白金漢宮將史上首度開放建築物東翼（East Wing），包括陽台所在的中央大廳（Centre Room），參觀門票75英鎊（約754港元）。

根據王室網站，參觀白金漢宮東翼與著名陽台的2024夏季導賞團門票已經售罄（網站截圖）

英國王室最標誌性的莫過於一家人在白金漢宮（Buckingham Palace）陽台向公眾揮手畫面。（GettyImages）

英國王室最標誌性的莫過於一家人在白金漢宮（Buckingham Palace）陽台向公眾揮手畫面。（GettyImages）

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路透社、BBC報道，今年夏天造訪白金漢宮的旅客，將能站在王室成員經常站上的陽台後方，體驗「王室視野」。

除了可透過網狀窗簾俯瞰林蔭大道（The Mall）外，還可欣賞到一盞最近修復的19世紀蓮花形玻璃吊燈。

此網狀窗簾被王室作家哈德曼（Robert Hardman）稱為「世上最著名的網狀窗簾」，可從國王和王后、威廉王子和凱特王妃的角度一瞥風景。

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王室成員要抵達白金漢宮陽台，需先穿過中央大廳，其為維多利亞女王（Queen Victoria）和阿爾伯特親王（Prince Albert）所建，以中國風格精心裝飾，牆上掛滿中國主題藝術品。

白金漢宮陽台則由阿爾伯特親王提議設置，1851年首次啟用，被用來歡送參加克里米亞戰爭（Crimean War，又稱東方戰爭）軍隊。

此外，旅客還可進入優雅的黃色客廳（Yellow Drawing Room），是已故女王伊莉莎白二世聖誕廣播的背景，其中展示18世紀古董，包括最近修復的手繪中國壁紙和麒麟鐘。

除了東翼建築外，國宴廳（State Room）也開放參觀，其他亮點還有陳列在主走廊的18世紀英國畫家庚斯博羅（Thomas Gainsborough）藝術品、贈送給維多利亞女王（Queen Victoria）的中國帝制絲綢壁掛。

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英國凱特王妃（Catherine Princess of Wales），15日出席英王查理斯三世（King Charles III）的慶生遊行。（GettyImages）

英國凱特王妃（Catherine Princess of Wales），15日出席英王查理斯三世（King Charles III）的慶生遊行。（GettyImages）

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白金漢宮1993年起開放部份區域導覽，目前正進行耗資3.69億英鎊的翻修工程。

國宴廳和東翼房間的夏季開放時間為7月11日至9月29日，單獨參觀國宴廳的門票價格較低，今年的門票已全數售罄。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】