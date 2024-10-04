澳洲肥嘟嘟企鵝爆紅 日食25條魚 出生9個月已「大隻」過父母
撰文：王海
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Pesto是一隻九個月大的帝王企鵝（king penguin），住在墨爾本海洋生物水族館（Sea Life Melbourne Aquarium）。Pesto雖然只有9個月大，體重已達23.5公斤，比父母加起來還要重。而牠朱古力色、毛茸茸的身軀在一眾企鵝中份外顯眼，水族館為這位肥嘟嘟企鵝上傳大量照片及影片到社交平台，吸引大量旅客前來探訪。
墨爾本海洋生物水族館為帝王企鵝Pesto上傳大量照片及影片：
據墨爾本海洋生物水族館分享，Pesto出生時僅196克，目前體重已達22kg，自出生以來就備受關注。
Pesto心寬體胖，可能遺傳自生父Blake，牠是館內體型最大的企鵝之一。但Pesto主要由Tango和哈德森Hudson負責撫養，工作人員希望由較年輕的企鵝來擔任父母。
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據水族館分享，Pesto目前一日食25條魚，是普通成年企鵝的兩倍。啡色皮毛讓牠在冬天保持溫暖，年紀漸長後會開始換羽毛，體重也會減輕。隨著Pesto的成年期逐漸到來，部份羽毛已開始脫落，估計爸爸很快就會開始教牠游泳。
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