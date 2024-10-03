泰國敬業記者訪災民　示範「水浸眼眉」　網民笑指：沉浸式採訪

每年6到10月是泰國的雨季，受到西南季候風影響，不只降雨時間很難預測，帶來的雨勢也是又大又急。 泰國近月多地因大雨造成淹水，甚至有地區因防波提崩潰而導致洪水氾濫，水淹到成人脖子以上，幾乎要滅頂。有網民近日熱傳泰國第8台一則洪水報導，記者與受訪者浸在洪水中卻泰然自若進行採訪，讓網民驚呼「泰chill」和「沉浸式採訪」。



泰國第8電視台8月28日上傳一段洪水報道影片，影片來到1:17出現記者與受訪者浸在水中進行採訪：

馬來西亞《中國報》9月29日報道，泰北素可泰境內的永河水位高漲，潰堤的洪水在15分鐘內就湧入河岸附近居民家中。

水位之高，幾乎都超過居民頭頂。但影片中的記者卻泡在水中，高舉着麥克風淡定訪問居民，男災民則一臉正經表示，他有大約1.12萬平方米的稻田，再過20天就可以收成了，沒想到瞬間被洪水淹沒。

2024年8月28日，泰國第8台在youtube上載一則洪水報導內容，受訪者與記者直接浸在洪水中進行採訪。（Youtube@ข่าวช่อง8）

報道指面對如此慘痛的損失，卻能一臉淡定和盤托出。許多網民都對泰國人的豁達表示驚訝。