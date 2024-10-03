日本混血美女「十字鎖喉」擒扒手　謙稱不懂格鬥：我是茶道社的

日本媒體9月30日報道，日本橫濱發生一宗超級市場竊盜案，一名23歲日韓混血美女梁果琳見義勇為使出「十字鎖喉」制伏歹徒。雖然在過程中被疑犯咬出血痕，她仍堅持不放手。事後她獲公開表揚，她謙稱自己毫無格鬥經驗，讀書時是茶道社社員，在制伏歹徒時是使用自己觀看動漫時看到的方式。



憑「十字鎖喉」智擒扒手的日韓混血美女梁果琳示範當時如何制服疑犯：

綜合日本媒體報道，9月16日橫濱市鶴見區一間超級市場出現竊盜案，一名越南籍男子高買，拿走六罐啤酒，準備逃離現場。

聽到店員出聲喝止，當時也在店內購物的23歲女子梁果琳拔足追上去，並以雙手「十字鎖喉」制伏歹徒，即使過程中遭狠咬手腕，留下深深印痕，她仍堅持不放手，警方也及時趕到現場，將歹徒繩之於法。

警方其後舉辦表揚儀式，梁果琳謙稱自己真的並沒學過擒拿術，而是用自己看動漫時看到的方式來控制歹徒。她稱自己是茶道社出身，並沒有任何搏擊經驗。

智擒扒手的梁果琳私下是一位Cosplay愛好者：

日本橫濱9月16日發生一宗超級市場偷竊事件，疑犯當場被一位23歲的公司職員，名為梁果琳的日韓混血兒制服。梁果琳事後謙稱是依靠動畫的印象制伏嫌犯，因為沒有格鬥經驗的她「是茶道社的」。（X@rKsan_cos0502）

有日本網民發現梁果琳在社交平台X上的帳戶，她私下是Cosplay的愛好者。

梁果琳喜歡在其X帳戶上載其Cosplay照片：

據悉，梁果琳父親的祖母是在日本的韓國人，也因此她有1/8的韓國血統。