富人少煩惱？美國新研究：金錢買到幸福 收入數百萬加薪仍會快樂
撰文：劉耀洋
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美媒10月3日報道，過去研究普遍認為，加薪對低薪群體有很大的影響，使他們從缺乏安全感趨向穩定，但隨着工資超過一定門檻，加薪所帶來的效果將遞減。然而美國一份新研究顯示，即使家庭年收入超過50萬美元（約388萬港元），再多的收入也會顯著提升幸福感。
《華爾街日報》3日報道，一篇於2010年發布的熱門研究指出，個人年收入一旦超過7.5萬美元的幸福感「停滯點」後，再多的收入也不能使人更快樂。
然而賓夕法尼亞州大學沃頓商學院（University of Pennsylvania’s Wharton School）高級研究員基林斯沃斯（Matt Killingsworth）的研究卻推翻上述結論，他發現高薪人士加薪，所獲的幸福程度與低薪者加薪所獲得的一樣。
研究指出，年收入1萬美元到逾50萬美元，平均幸福感與收入對數呈幾乎完美的線性增長，即是收入越多越快樂，就算年薪達到50萬美元的高收入家庭也ㄧ樣。
年薪1萬美元的人加薪10%，和年薪50萬美元的人加薪10%，後者增加的金額遠多於前者。而幸福感的增加、與加薪比例幾乎成正比。因此實際影響幸福感的是加薪比例。
然而Matt Killingsworth強調，許多外在因素都會影響人類的幸福，金錢並非唯一使人幸福的原因。
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