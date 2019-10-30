澳洲東岸野火燒至動物棲息地　數百樹熊恐葬身火海

澳洲野生動物事務部門10月30日表示，東部爆發的野火燃燒超過2000公頃（20平方公里），且蔓延至當地麥夸里港（Port Macquarie）附近的樹熊棲息地帶，數百隻樹熊恐怕葬身火海。專家估計，可能有多達350隻樹熊不幸死於無情的烈火中，形容是國家悲劇。

澳洲的野火問題不但影響當地居民，也讓動物受害（Getty Images）

當局暫未能派員入內救援

這場野火疑是由閃電觸發，地點位於悉尼以北約300公里處，火勢燃燒超過2000公頃（20平方公里）。火勢攻入樹熊棲息地，當地一直希望派員入內救援，但由於火勢猛烈，暫時未能入內，當局希望在10月31日能出動拯救樹熊。

當地專家解釋，在該些棲息地中，樹熊族群的基因特別多樣化，若牠們死於無情火，將是澳洲的一大損失。

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專家估計350樹熊或葬身火海

麥夸里港樹熊醫院院長阿什頓（Sue Ashton）稱「這些樹熊的特殊重要性，在於牠們的基因非常多樣。」阿什頓估計，若以50%生還率估算，若有350隻樹熊會不幸逝世，她形容「這是國家悲劇，因為這群樹熊太獨特。」

阿什頓指，樹熊遇到猛火會先爬到樹頂避難，然後把小小身軀蜷曲，緊縮變成球狀。若然火勢只造成牠們的毛髮燒焦，情況相信無大礙，牠們可待新毛長出便可，但若然火勢猛烈、隨樹體延燒，則會讓樹熊「必死無疑」。

在多年來，樹熊的棲息地一直受到不少威脅，如人類開發土地、全球暖化等，令不少樹熊失去家園，各棲息地之間的往來也減少，同系交配的現象增加，令當地樹熊的基因多樣性降低。

澳洲9月的昆士蘭省山火期間，當地救援人員拯救一對樹熊母子，受傷的樹熊媽媽緊抱親兒（Wildcare Australia Inc Facebook）

今年9月，澳洲昆士蘭省的山火，除了令大批居民緊急疏散，也破壞野生動物的家園。救援人員在搜救期間，發現一隻樹熊媽媽為了保護親兒，不惜以身擋火，背部及耳朵燒傷亦擁着懷中幼子，成為令人動容的一幕。

（中央社 / 美聯社）