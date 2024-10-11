沖繩9旬兩老經營排骨麵店58年　喜獲健力士全球最年長在職夫婦

香港人喜歡食牛腩河，台灣人喜愛牛肉麵，而日本沖繩人則最愛沖繩排骨麵（Soki Soba）。一對年逾9旬的沖繩夫婦，95歲的丈夫金城源治與97歲的妻子金城文子，他們一起經營排骨麵店58年，近日獲得健力士世界紀錄（Guinness World Record）認證為全球最年長在職夫婦（Oldest working married couple）。二人收到獎狀後都喜不自勝，表示要繼續努力工作，為客人送上美味的排骨麵。



年逾95歲的金城源治老而不休，堅持工作，為客人送上美味的排骨麵：

日本《琉球新報》10月8日報道，95歲的丈夫金城源治與97歲的妻子金城文子，兩人年齡相加共192歲267日。他們近日榮獲健力士世界紀錄認證為「全球最年長在職夫婦」。

據報道，金城夫婦除了週一休息之外，每日從上午10時起就一直站在廚房裏炮製沖繩的地道美食排骨麵。妻子文子負責將麵放入每個碗內，丈夫源治則將燉煮過的特製排骨放在麵上面。

圖為日本沖繩的地道美食「沖繩排骨麵」（Soki Soba）（IG@gennjiya1120）

只要你來到他們的店內，你總會聽到源治先生充滿活力的聲音，「歡迎光臨，請隨意入座。」

金城夫婦的孫子3年前向健力士世界紀錄提出認證申請，雙方經過多年的溝通，直到今年6月才獲得確認。而金城夫婦則是今年9月收到從英國寄來的認證書才得知事情。

金城文子表示，「從未想過會創下世界紀錄，真的非常驚訝。感謝這麼多顧客光臨，我們會以感恩的心繼續努力。」

據報道，金城源治30歲時辭去白領工作，在故鄉名護市我部祖河地區開了一家販賣肉類跟鮮魚的店，但當時經常為了必須丟棄許多賣剩的排骨感到煩惱。有人建議可以考慮把排骨放到麵上面，金城源治於是開始售賣這種以排骨為主打的新菜單。

圖為日本沖繩地道美食「沖繩排骨麵」（Soki Soba）（IG@gennjiya1120）

他1966年開了一間名為「我部祖河食堂」的沖繩麵店，創業58年的今天已在沖繩市與那霸市等地開了9家店，分別由子孫輩們打理。

金城源治表示，希望能夠讓排骨麵的人氣保持下去，「只要我身體允許，就會堅持站在店裏的第一線」，他和妻子每天將繼續刷新他們保持的紀錄。