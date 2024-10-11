富士山「打卡LAWSON」 亂象重現　政府增設護欄：不希望重置布幕

日本山梨縣富士河口湖的LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）被視為「打卡」勝地，遮擋景色的布幕在8月中拆除後，遊客過多造成的問題重現。町公所10月10日於當地馬路旁設置5米長的防護欄，防止人們亂過馬路，並表示盼以各種措施紓緩問題，避免重新設置布幕。



大批遊客到富士河口湖町的Lawson便利店外「打卡」，部份遊客的行為令當地居民不勝其煩。（Reuters）

日本放送協會（NHK）11日報道，隨着布幕消失，遊客人數重新上升，不少人亂過馬路，或造成交通意外。

町公所在設置防護欄後表示：「不禮貌的遊客與最糟糕的時候相比，數量已經大大減少。我們希望採取各種措施，這樣就不必再次拉上布幕。」

日本山梨縣富士河口湖的LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）遊客過多造成的問題重現，町公所2024年10月10日於當地馬路旁設置5米長的防護欄，防止遊客亂過馬路。（NHK截圖）

報道稱，町公所為解決LAWSON便利店河口湖站前店太多遊客引起的問題，一度在便利店對面行人路拉起布幕遮擋景色。

街坊在地方政府協助下，在4月底決定架起一道2.5米高、20米闊的的黑色保護網，直接「毀掉」這個打卡點。不過之後仍傳出布幕被破壞的消息，當局在7月以更結實及顧及景觀看棕色布幕取代。

日本山梨縣富士河口湖町政府2024年7月25日，將LAWSON便利店河口湖站前店舊有的黑布換成更結實的棕色布幕，然而只過4天卻再遭破壞。（NHK截圖）

後來強烈熱帶風暴安比逼近日本，町公所決定8月15日下午拆除布幕，避免它遭風暴破壞。然而風暴過後，布幕卻沒有重新安置。

町公所當時稱，將視乎遊客的聚集程度和不文明行為情況才決定，再決定是否再次設置布幕。

2024年5月21日，法國遊客在日本山梨縣LAWSON便利店河口湖站前店拍攝富士山的照片。（Reuters）

網民發現在天氣好的時候，LAWSON河口湖站前店拍照構圖很美，令該處成為打卡熱點，人們會站在店面對面的道路，向便利店的方向拍照，將整個富士山收入鏡頭。

當地居民稱，大約自1、2年起，這裏前變得非常受歡迎，平時常有數十人在拍照。個別遊客行為問題，居民不勝其煩。