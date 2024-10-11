諾貝爾獎中對人類影響最大是哪物？網友熱議：「這發明」拯救眾生

設立超過一百年的諾貝爾獎，一年一度的頒獎典禮正如火如荼進行中，不少人關注在生醫、物理、化學等領域，是否會出現能改變人類生活的研究。



因此，許多網友好奇，這100多年來哪個研究對人類生活應用影響最大，其中最多人討論的就是1945年發現的青黴素。

台灣PTT八卦版上近期出現一則文章詢問「諾貝爾獎實際應用在人類生活中最猛的是哪個？」引起熱烈討論。諾貝爾獎設立超過100年，是世界上所有科學家夢寐以求的榮譽，得主可以獲得豐厚的獎金。然而，有研究發現，諾貝爾獎得主的研究實際普及於改善人類社會的比例其實非常低，多數都淪於紙上談兵。

【延伸閱讀】【諾貝爾獎冷知識】誰入圍13次未能折桂 有人拒絕殊榮

多數網友認為1945年諾貝爾醫學獎得主弗萊明、柴恩和弗洛里所研究的「青黴素」對人類影響最大。青黴素是人類最早發現的抗生素，1928年英國倫敦大學聖瑪莉醫學院細菌學教授弗萊明在實驗室中發現青黴菌具有殺菌作用，1938年由牛津大學的柴恩、弗洛里及希特利領導的團隊提煉出來。

【延伸閱讀】諾貝爾獎是「男人獎」？歷年女性獲獎僅佔整體6% 遴選機制惹爭議

+ 19

網友留言表示，

「我投抗生素一票」

「X光、青黴素」

「抗生素跟哈伯製氨至少都拯救幾億人」

「抗生素。在抗生素發明之前，西醫根本看不到中醫車尾燈。跟巫術治療一樣！」

「抗生素翻轉了人類的生命和健康」



除了青黴素，也有不少網友提及居里夫人發現的X光、1918年諾貝爾化學獎得主哈伯發明的工業合成氨法，以及藍光LED、鋰電池等發明，

「居理夫人的X光也滿重要的，不輸抗生素」

「哈伯製氨，農業界的工業革命」

「藍光LED呀，燈泡、電視、手機都在用」

「鋰電池。沒手機玩人類會滅絕」



【延伸閱讀】諾貝爾基金會分享居禮夫人真跡筆記本 稱仍存強烈輻射或千年不退

+ 9

延伸閱讀：

2024諾貝爾／村上春樹「陪榜19次」又槓龜！南韓女作家韓江奪文學獎

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】