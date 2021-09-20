中國最傳奇大學　朱自清錢穆當老師　出過國家領導人諾貝爾獎得主

西南聯大是中國高等教育史上的一個傳奇，這所大學只存在了短短八年零八個月，卻誕生了172位院士，8位「兩彈一星」元勛，2位諾貝爾獎得主，9位黨和國家領導人，培養的人才超過戰前北大、清華、南開三所大學30年培養的人才的總和。



編輯：魯雨涵 責編：石鳴（一条）

電影《九零後》上映，楊振寧、許淵沖、馬識途……16位年過九旬的老人聯袂出演，講述80年前，他們在西南聯大的青春歲月。在《九零後》刷屏之時，跟著一条精選的報道，了解中國最厲害大學的傳奇故事。

【西南聯大：中國的群星閃耀時】 點擊看《西南聯大》紀錄片採訪及了解更多其威水史▼▼▼

+ 9

西南聯大非常嚴格。八年裡面，八千多人入學，招來的都是全國各地的精英學霸，最後只有兩千多人畢業。潘際鑾先生說，我們那個時候沒有時間談戀愛，我們每一天都在擔心下一次考試會不會掛掉。

很多人說，看了《西南聯大》以後，感受到一種力量叫做為「中華之崛起而讀書」，也很後悔大學時候沒有好好學習。

紀錄片導演徐蓓覺得，西南聯大的歷史是一種美，是在血與火的殘酷歲月中，呈現出來人性的光輝和知識分子的光輝，對我們現在的人，應該是一種力量和啟示。

【西南聯大英文課】集清華、北大等學校10位老師花了半年的製成品▼▼▼

+ 8

西南聯大背後的故事

在西南聯大的故事中，還有一段經常被人們所遺忘的歷史。清華大學在西遷的過程中，清華大學圖書館的書也要跟著學校一起轉移。西南聯大的學者們能做出那麼好的研究，與這些書的成功南遷是分不開的。導演杜興用一句話概括了這部紀錄片：「戰火紛飛，兵荒馬亂，書怎麼辦？」

從古至今，戰爭對書的毀壞是最大的。離我們最近的就是二戰，對於中國人來說，最熟悉的部分就是抗戰。大家都知道故宮文物南遷的故事，知道抗戰期間很多學校、政府、兵工廠搬到了重慶和昆明，其實很多古籍、書本的遷徙路線，和它們是一樣的，甚至有可能在同一條船上。

【延伸閲讀】為國家拋妻棄子的車夫 躲山洞10年死守國寶 拯救了中國文化命脈（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

尤其是大學遷徙和書更是密不可分，清華大學就是很典型的一個例子。清華大學圖書館是當時全世界最好的圖書館之一，在戰爭初期，清華大學就開始了圖書館書籍的轉移工作。當時圖書館的館長是朱自清，由他主持書籍的轉移工作，帶領大家把書裝箱。1935年，清華大學要求，除了教學和研究生論文必需的圖書館設備以外，即刻開始一周內完成秘密裝箱。

一個圖書館職員馬文珍，用打油詩描繪了當時的情景：「這是前輩人智慧的遺產，我們應當鄭重的保藏，把它們寄到幸福的遙遠，把它們寄到安全的地方，快點裝，慢點裝，又是一箱。」到了昆明之後，大家把箱子打開，馬文珍又寫了一首《開箱歌》：「丁丁當，丁丁當，大家一齊來開箱，拿刷子刷刷書面的霉呀，讓陳死的微塵因風揚。」

清華大學圖書館館員合影，一排左五是唐貫方

當年參與運書的一位圖書館館員名叫唐貫方，護送書先到了宜昌。那時候宜昌有點像敦刻爾克大撤退，北方、南方所有的物資、人馬都擠到那裡去。因為三峽航運的能力有限，所有人只能排隊等著上小船。唐貫方一行在宜昌等了兩個多月，箱子裏都是珍貴的古籍善本，唐貫方想方設法保護書，晚上一個人打著手電筒巡守。

這個故事讓杜興深受觸動，在兵荒馬亂的年代，信守然諾，有始有終，普通人身上的這種俠義精神和正義感，絲毫不亞於文化人捨身取義的文化自覺。紀錄片採訪到了唐貫方的兒子唐紹明先生，他說這些書得留著，得護著，「土地可以丟失，文脈不能斷，中國還要復興，還有人才，需要這些東西。」這就是當年以唐貫方為代表的一代圖書館員內心的真實想法。

西南聯大圖書館（一条授權使用）

在他們的努力下，這批書被成功轉移到昆明，在西南聯大裏又建起了一個小型圖書館。很多我們知道的學者，能在那麼惡劣的環境下學習知識，其實都受惠於當時在那裡看這些書。《開箱歌》裡面唱， 「箱子裏放著杜甫和陸游，他們又陪著我們逃一次荒」。

縱觀整個歷史，無論是文人學者，還是古籍善本，就是在一次又一次的逃荒中流傳下來的，中國的文脈也是這樣被繼承下來的。

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】