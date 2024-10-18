奈良鹿傷人事件頻發　防發情期傷人「割鹿角」活動熱鬧登場｜有片

日本媒體報道，奈良傳統的「割鹿角」活動10月12至14日在奈良公園舉行。割鹿角是江戶初期，負責管理鹿的興福寺應町奉行官員要求而開始的習俗，已有350年的歷史。從社交媒體上的影片可見，工作人員先擒下正在奔跑的鹿，將其按在地上，切下鹿角後向觀眾展示，並供奉在神明前。



舉行「割鹿角」活動的春日大社分享整個活動過程的影片：

共同網14日報道，奈良割鹿角傳統活動12日至14日在奈良公園舉行，擁有巨大鹿角的公鹿會先被放進活動場地。

綜合日媒報道，奈良傳統「割鹿角」活動10月12日至14日在奈良公園舉行，圖為擁有巨大鹿角的公鹿被放進活動場地的情景。（X@nara_aigokai）

然後由工作人員看準時機，將繩索套住鹿角，將鹿控制後先讓其喝水放鬆，並用鋸子從根部割下鹿角，向現場觀眾展示完畢，再供奉於神明面前。

據報道，割鹿角是為了預防發情期的雄鹿對人和其它鹿造成傷害。奈良鹿愛護會的網頁顯示，今年鹿角造成的傷人事件較多，愛護會早前與奈良縣政府合作，推出警報機制，提醒旅客與有角的雄鹿保持距離。