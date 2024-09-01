遊客伸腳逗玩奈良鹿遭喝止　以笑遮醜道歉無用　YouTuber厲聲驅逐

日本「奈良鹿」屢傳遭到遊客攻擊，日前又有一名中國旅客疑想用腳與奈良鹿做互動，雖然看似沒有惡意，但卻使用了最錯的方式。這樣惡劣的行徑被日本知名Youtuber「原田將大」發現喝止，並要他們立刻滾出奈良公園，稱對虐待動物的人「絕不原諒」。



原田將大30日在X平台貼出一段影片，指一名遊客疑似想要跟鹿互動，伸出右腳逗弄趴着的奈良鹿，這一幕恰巧被他發現，立刻衝上前喝斥該名遊客。遊客看到他，也立刻意識到自己的行為不對，火速舉手微笑並說sorry，並指自己是逗鹿玩，不斷道歉試圖想為火爆場面「降溫」。

▼原田將大30日上載影片時，在沒另外提供證據的情況下指「踢鹿」的男子是中國人。人們雖可從影片隱約聽到跟他同行的旅伴說「幹嗎去踢牠」以及男子說出類似「跟牠玩哩」的說話，但兩人國籍暫時未能確定。

▲一名自稱懂一點中文的網民在影片下方留言，稱男遊客被原田將大責罵後說，他說自己只是對鹿逗着玩。而面對原田將大不斷指出男子的不是，會說日語的女士稱要報警。原田將大隨之回應，如她報警，男遊客就會被捕。

有網民上載配上字幕的影片：

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原田將大持續「發炮」，並要他們滾出奈良公園，男遊客頓時不知該如何是好。看來是與他同行的女遊客此時一臉凝重，以日語回應原田將大說「怎麼了嗎」、「你好恐怖」等語，看來並不覺得同行男伴這樣的行為有問題。

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影片曝光後，吸引超過2千萬次觀看，原田將大也怒斥：「有中國人把鹿像踢足球一樣踢飛了，我馬上開始拍攝。他們只會找藉口，而且那位女性還裝作受害者的樣子發火，所以我們把他們趕出了奈良公園。他們來日本到底是想幹什麼？虐待動物的人，我絕對不會原諒。請大家幫忙關注並轉發。」

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