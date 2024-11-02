一買就後悔？盤點Costco「退貨率最高Top 3」　Dyson這商品竟上榜

美式賣場好市多（Costco）以豐富商品和方便的退貨政策聞名，讓顧客在好市多所購買的商品均享有「100%零風險滿意保證」。



然而，隨着賣場推出的商品愈來愈多樣化，某些商品的品質也開始難以滿足顧客的期待，令好市多面臨大量退貨。

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外媒El Adelantado US根據顧客分享和員工觀察，整理出了以下3件「退貨率最高」的商品：

1. Dyson吸塵器

雖然Dyson吸塵器因其出色的無線手持設計、方便操作等特點備受寵物飼主的青睞，但它昂貴的價格，以及實際清潔效果卻讓部分消費者大為失望。一名消費者在Reddit上吐槽，自己才剛使用Dyson不到2天就決定要退貨，因為Dyson的吸力不夠強，導致他難以清理家中寵物毛髮。儘管如此，也有消費者認為Dyson的表現依舊出色，退貨問題多源於個人需求和期待的差異。

雪櫃（冰箱）和冷凍櫃這些大型家電是廚房的核心設備，但它們同時也是好市多常見的退貨商品。（Ello/unsplash）

2. 雪櫃和冷凍櫃

對於許多家庭來說，雪櫃（冰箱）和冷凍櫃這些大型家電是廚房的核心設備，但它們同時也是好市多常見的退貨商品。一名會員分享，好市多販賣的雪櫃品牌的品質參差不齊，其中有些非常容易發生故障。也有顧客在Reddit抱怨，自己新買的雪櫃才剛使用6個月就出現問題，風扇全部故障，警告他人購買前應仔細評估，以免退貨麻煩。

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3. 小型自動化廚房​​電器

自動開瓶器等小型自動化廚房​​電器雖然看起來十分方便，但它們的故障率也很高，加上電池壽命短，因此不少人買回家用了一陣子，等到新鮮感過了之後，就會選擇退貨。報導稱，這些電動小工具雖然輕鬆省力，但突然沒電就會讓人陷入窘境，而傳統器材無可替代的可靠性，讓顧客更傾向於選擇經典工具。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】