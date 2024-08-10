雪櫃慳電丨2行為超耗電最常做！台電3招教慳電省錢＋食材正確擺位

夏天到來，該怎麼省電省錢？冷氣還可以溫度調高一點、少吹一點，但雪櫃24小時都開著，要怎麼避免讓這個全年無休的家電變成吃電怪獸？



台灣電力粉絲團（下稱台電）先前發文表示，打開雪櫃若無法快速找到自己想要的食材，或把食物塞得很滿，不僅耗電，也增加食材損壞的速度。台電建議，在雪櫃門外貼索引標籤、食物分區擺放、並適時將食物斷捨離，最好是讓雪櫃維持在8分滿，保持低溫不耗電，才不會增加電費。

雪櫃整理術（按圖看清👇👇👇）

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台電指出，有些民眾會將雪櫃塞得很滿，但這樣其實很耗電，也容易讓食材壞得更快，因此台電分享三招「雪櫃整理術」：

1. 雪櫃外建索引、內貼標籤

台電表示，可以在雪櫃門外貼上索引標示，讓各層存放的食品一目了然，這樣不僅可更快速的掌握食材位置，也可減少開雪櫃翻找食材的時間。此外，更仔細的做法是在雪櫃內食材上，用便利貼或標籤註明到期日，可更清楚辨識哪些食材要先吃或先料理。

台電提醒，要記得將生食、熟食分區擺放，熟食上層、生食下層是最佳選擇，因可避免生食血水髒污污染熟食。（Kristyna Squared.one/unsplash）

2. 食物分區擺放

台電提醒，要記得將生食、熟食分區擺放，熟食上層、生食下層是最佳選擇，因可避免生食血水髒污污染熟食。而台電也建議，將剩菜剩飯類或保存期限短的食物放最上層；其次是怕交叉感染的食物，如要退冰的生肉、乳製品類等；然後把怕冷怕水氣、比較重又大的食物（例如蔬菜水果等）放在底層或保鮮抽屜。

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3. 記得適時斷捨離

最後，台電提及，可把快到期的食材放在雪櫃較外側，食材趁新鮮時盡速食用，並定期清理食材，「雪櫃八分滿最剛好，讓食材看得見，冷空氣也流通，雪櫃更省電。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：廚房吃電怪獸是誰？台電曝「家中2行為」其實超耗電，教你如何省電又省錢】