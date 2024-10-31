日本FamilyMart便利店員被爆「於熟食櫃掛滿地拖布」惹食安疑慮

撰文：TVBS新聞網
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日本FamilyMart便利店（全家便利店）的一間分店，被爆在販賣FamilyMart炸雞等熱食的玻璃櫃中，晾掛清潔用的地拖布，引發衛生疑慮。

有網友在社群平台X上PO出當下超噁畫面。掀起日本網友熱議。

日本FamilyMart便利店一間分店被爆在販賣熱食的玻璃櫃中晾掛地拖布，引發熱議。（X@news_postseven）

涉事店員疑為外籍人士　點圖放大看了解更多：

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FamilyMart總部在得知此事後表示，將對該店進行「嚴正處分」，同時對於造成顧客觀感上的不舒服致上歉意。

根據《J-CAST新聞》報道，這張引起爭議的照片是在10月28日被上傳到社群平台X。

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可見玻璃製的三層熱食櫃中，擺放着FamilyMart炸雞等商品的價格，但櫃內卻掛着6大片清潔用的地拖布。

原PO表示，當時是一名外國店員將這些地拖布放進熱食櫃中。他認為，即使地拖布已經洗過，但一旦想到曾經吃過放在這個熱食櫃中的商品，就感到非常不舒服。

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發文引起日本網友熱議，甚至吸引超過4萬人按讚，網友紛紛留言大呼：

「衛生觀念太差了」
「店員這樣不行」
「好噁心」
「不想去這樣的店」

隔日（29日）原PO透露，他已向FamilyMart總部投訴該店，並將店員把地拖布放置在熱食櫃的舉動傳達後，刪除了原本的貼文。當原PO再路過該店時，熱食櫃已經被撤掉。

FamilyMart公關部門在29日接受日媒採訪時證實，總部已經知道此事，將對該店進行嚴正處分。對於讓顧客感到不舒服深表歉意，未來會加強管理，以防止類似情況再次發生。

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