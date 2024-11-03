韓國申裕斌人美心善　拍廣告複製奧運經典場面　盡捐代言費獲讚

巴黎奧運期間，韓國乒乓球手申裕斌（Shin Yubin）在混雙賽事取得銅牌而人氣急升。申裕斌回國後迅速成為多個品牌的代言人，其中一個廣告更「複製」了她在巴黎奧運賽事休息期間頭頂冰袋的可愛瞬間，而她不但球技精湛，還充滿善心，一直有將廣告費捐出做善事的習慣。



申裕斌為韓國牛奶品牌賓格瑞拍攝的廣告：

綜合韓國媒體報道，知名「香蕉牛奶」食品公司賓格瑞（Binggrae）透露，申裕斌在跟他們公司確定合作前，先詢問了能否把自己的 1 億韓元（約56.4萬港元）的廣告費捐出，充滿善心的舉動獲得韓國網民的一致好評。

申裕斌在其社交媒體分享拍攝廣告時的花絮：

據報道，申裕斌自16歲獲得第一份職業運動員的薪酬後，一直有進行不同的捐款，多次把自己賽事中獲得的獎金捐出，幫助社會上的不同階層，以及資助年輕運動員。

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她曾經表示，「賺到的錢只要足夠吃飯和生活就可以了」，可以分享自身獲得的愛是她堅持打乒乓球的動力。