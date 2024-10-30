韓國首爾大學2畢業生製作千部「換臉AV」　39歲主犯囚10年

韓國2名首爾大學畢業生涉嫌利用學妹等數十名無辜女性的面貌，使用科技「換臉」製作成造假的色情片，在社交平台散播。韓國首爾地區法院10月30日判處39歲朴姓主犯10年監禁，另一31歲姜姓共犯則囚4年。



韓國《中央日報》5月報道，兩名犯人因為一起製作換臉色情影片而成為朋友，甚至在通訊平台上互稱對方是修圖專家。

39歲朴姓男子是換臉影片主要製作者，他利用48名不同女性的容貌，經過移植換臉後、製作1852部造假色情影片。遭「換臉」的受害女性幾乎清一色都是他們在首爾大學的學妹，從她們社交網站取得大量照片。

法官批評，被告針對在韓國頂尖知識分子雲集的大學（首爾大學）就讀的校友，製作虛假色情內容，對熟悉的人作出網絡性犯罪行為。

法官指，被告很可能會嘲笑和侮辱受害者，變相摧毀她們的人格，又稱受害人的個人生活受到影響，遭受驚嚇與面臨恐懼。

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