不願靠父幹？奧巴馬長女棄姓氏闖電影圈　盼擺脫裙帶關係之嫌

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）在Podcast節目《The Pivot》10月31日最新上傳的一集中表示，他的26歲大女兒馬莉婭（Malia Ann Obama）在其導演處女作中捨棄父親姓氏，想靠自己闖出一片天。奧巴馬憶述女兒的話稱，她希望大眾在觀賞影片時，能夠拋開她與奧巴馬家族關係。



美國廣播公司11月1日報道，馬莉婭首部自編自導的短片The Heart於2024年1月在猶他州舉行首映。有趣的是，馬莉婭在片尾演職員名單中，刻意省略其姓氏，只顯示她的第一個和中間名字-馬莉婭．安（Malia Ann）。

奧巴馬在Podcast上談到此事時表示：「我當時想，你覺得這樣做（省略姓氏）他們就不會知道你是誰嗎？」馬莉婭當時回應稱，希望觀眾不會第一時間聯想到她與奧巴馬家族的關係，先純粹從影片本身的角度去欣賞和作出評價。

左圖：2024年9月6日，美國前總統奧巴馬大女兒馬莉婭（Malia Ann Obama）在法國出席第50屆多維爾美國電影節開幕式。（Getty）右圖：2024年10月31日，奧巴馬（Barack Obama）在Podcast節目《Pivot》最新上傳的一集中現身接受訪問。（The Pivot Podcast影片截圖）

奧巴馬稱，他覺得其2名女兒總是刻意不利用與家族有關的優勢，並提到她們甚至不願意讓他和妻子米歇爾（Michelle Obama）在事業發展之路上給予幫助。

奧巴馬無奈稱，她們在相關事情上既敏感又固執，他和妻子想給她們幫忙也不容易，但強調兩名女兒仍然讓他感到自豪。