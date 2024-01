奧巴馬大女Malia做導演　自編自導短片亮相Sundance電影節

2024年度辛丹斯電影節(Sundance Film Festival)1月19日在美國猶他州帕克城(Park City)開幕。美國前總統奧巴馬(Barack Obama)之女馬莉婭(Malia Obama)帶同她編導的新電影,亮相紅地氈。



美媒(CNN)報道,主辦電影節的辛丹斯學院(Sundance Institute)在網絡上載影片,播出馬莉婭介紹新短片《心》(The Heart)的片段。她說,電影講述一名男子接到母親遺囑裏的「不尋常請求」後,為失去母親悲痛欲絕。

馬莉婭指,這部電影關於失物、孤獨者、寬恕和悔恨,但同時努力發掘出存在於這些事物中的「溫柔和親近」。她形容作品是個有點像寓言的奇怪小故事,希望觀眾觀賞後會感到不那麼孤獨,或提醒他們「不要忘記那些孤獨的人」。

值得一提的是,同系列其他影片標題均有列出導演全名,但這條影片的標題僅用上馬莉婭的名字Malia Ann,並未標明她的姓氏「奧巴馬」,她的全名為Malia Ann Obama。

奧巴馬育有兩名女兒,大女為馬莉婭,次女為薩沙(Sasha)。

奧巴馬夫婦旗下公司2018年與Netflix簽署協議,至今推出多個項目,包括12月驚悚片《斷網假期》(Leave the World Behind),以及1月稍早的記錄片《我工作故我在》(Working: What We Do All Day)。

