奧巴馬大女Malia做導演　自編自導短片亮相Sundance電影節

2024年度辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）1月19日在美國猶他州帕克城（Park City）開幕。美國前總統奧巴馬（Barack Obama）之女馬莉婭（Malia Obama）帶同她編導的新電影，亮相紅地氈。



美媒（CNN）報道，主辦電影節的辛丹斯學院（Sundance Institute）在網絡上載影片，播出馬莉婭介紹新短片《心》（The Heart）的片段。她說，電影講述一名男子接到母親遺囑裏的「不尋常請求」後，為失去母親悲痛欲絕。

馬莉婭指，這部電影關於失物、孤獨者、寬恕和悔恨，但同時努力發掘出存在於這些事物中的「溫柔和親近」。她形容作品是個有點像寓言的奇怪小故事，希望觀眾觀賞後會感到不那麼孤獨，或提醒他們「不要忘記那些孤獨的人」。

值得一提的是，同系列其他影片標題均有列出導演全名，但這條影片的標題僅用上馬莉婭的名字Malia Ann，並未標明她的姓氏「奧巴馬」，她的全名為Malia Ann Obama。

奧巴馬育有兩名女兒，大女為馬莉婭，次女為薩沙（Sasha）。

奧巴馬夫婦旗下公司2018年與Netflix簽署協議，至今推出多個項目，包括12月驚悚片《斷網假期》（Leave the World Behind），以及1月稍早的記錄片《我工作故我在》（Working: What We Do All Day）。

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