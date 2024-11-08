特朗普兒女一家「巨人族」　孻仔Barron Trump身高逾2米原因曝光

美國總統大選結果出爐，特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二次贏得大選入主白宮，他的兒女們也備受大眾關注，就連身高也成為話題，其中18歲的小兒子巴倫（Barron Trump）身高超過2米，不少人認為是拜他父母的優良基因所賜，但爸爸特朗普則曾經笑說，兒子長這麼高「全靠外祖母」。



特朗普妻子、巴倫的媽媽梅拉尼婭（Melania Trump）11月6日在社交平台X上發圖，顯示兒子巴倫在佛羅里達州棕櫚灘的一處投票站內為父親進行選舉投票。圖中18歲男孩身高達到驚人的逾2米，與以往鏡頭前的稚嫩孩童早已判若兩人。

梅拉尼婭11月6日在社交網站發文「第一次投票——給他的父親！」，圖中巴倫穿西裝皮鞋，他的身高逾2米（X/ @MELANIATRUMP）

此前為保護兒子，特朗普夫婦很少將巴倫置於公眾焦點，但2024年1月開始，特朗普在公共場合大談小兒子，並回答外界對巴倫身高的疑惑。

特朗普表示，巴倫只吃外祖母、梅拉尼婭的母親阿瑪利亞（Amalija Knavs）煮的食物，並說這就是他長這麼高的原因。

據報巴倫確實很少在外用餐。他的中學同學表示，他甚至從不吃學校提供的午餐，總是等回家後再吃。

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特朗普一家「巨人族」

特朗普與梅拉尼婭身高分別有190厘米和180厘米，他的子女也都是「高人」。巴倫同父異母的兩位哥哥小特朗普（Donald Trump Jr.）和埃里克（Eric Trump），身高分別為185厘米和196厘米。

巴倫的兩位姐姐伊萬卡（Ivanka Trump）和蒂法尼（Tiffany Trump）身高也分別達到180厘米和173厘米。

圖為特朗普長女伊萬卡2023年6月12日在Instagram發布與丈夫庫什納的相片。（Instagram@ivankatrump）