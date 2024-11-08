哈里王子吸毒爭議　移美文件或曝光？特朗普不排除驅逐出境

美國總統大選結果11月6日出爐，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）獲勝，將再度入主白宮。特朗普過去揚言，若他當選後發現已移居美國的英國哈里王子（Prince Harry）用藥紀錄造假，不排除會將他驅逐出境。英媒7日稱，哈里王子目前保密的移民文件或將曝光。



哈里王子自2020年出走王室後，定居美國加州。他2023年在回憶錄《備胎》（Spare）中坦承年輕時曾吸毒，引發外界對他持美國簽證的質疑。根據美方規定，申請美國簽證的人士必須揭露自己的吸毒史，而這可能會影響申請結果。

2024年10月22日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在北卡羅來納州舉行的競選集會上做出手勢，將手指指向前方。（Reuters）

英媒《每日郵報》7日報道，目前哈里斯的移民文件紀錄仍然被拜登政府封鎖保護，美國保守派右翼智庫「美國傳統基金會」（The Heritage Foundation）先前提出公開文件的訴訟，但法官於9月裁定相關文件應保密。

基金會負責人加德納（Nile Gardiner）告訴《每日郵報》指，隨着特朗普成功當選，他認為智庫現在很有可能成功上訴並公開相關文件。他強調：「拜登政府竭盡全力保護哈里王子，但這種保護將在（特朗普）就職典禮後結束」。

2023年6月7日，英國哈利王子離開英國倫敦高等法院大廈。（Reuters）

特朗普3月曾表示，如果哈里王子在申請美國簽證時未誠實交代自己的吸毒史，自己當上總統將採取「適當措施」，不排除將他驅逐出境。