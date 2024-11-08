梅拉尼婭是非不斷　缺席特朗普勝選「全家福」　網疑投票日是替身

特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年再度贏下美國大選，其孫女凱伊（Kai Trump）７日 在社交平台X上傳全家福合照，相中包括特朗普、他的5個子女，連替特朗普大力助選的馬斯克（Elon Musk）也攜子入鏡，唯獨不見特朗普妻子梅拉尼婭（Melania Trump）。此外，有網民指出11月5日陪老公去投票的她只是「替身」；但據報替身一說並不屬實。



隨着梅拉尼婭在全家福不見影踪，網民陸續翻出影片，其中有人發現日前特朗普帶同梅拉尼婭前往佛羅里達州棕櫚灘的莫頓和芭芭拉·曼德爾娛樂中心（Morton and Barbara Mandel Recreation Center）投票時，這位前第一夫人一直戴着太陽眼鏡。

很快有聲音質疑這些影片中的梅拉尼婭不是本人，並把戴太陽眼鏡的相片和其他時候的相片作比較，再度傳出「梅拉尼婭有替身」的陰謀論。

（X/ @topherAlba26）

然而，事實核查網站Snopes報道指出，陰謀論不成立：首先11月各大媒體的報道、直播和相片都為梅拉尼婭背書，證明戴太陽眼鏡的就是本人；並且根據佛州選舉法，現場投票的人士需攜帶身份證明，或簽署身份宣誓文書，冒充梅拉尼婭的行為是違法的。

2024年11月5日，美國佛羅裡達州棕櫚灘，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在妻子梅拉尼婭（Melania Trump）的陪同下，完成投票後見記者。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）曾報道，該陰謀論可以追溯到2017年，已經有人發文懷疑戴太陽眼鏡的第一夫人是替身；還有人認為是特朗普夫妻不和，梅拉尼婭不願陪丈夫出席公眾活動，政府才創作了「替身」來維持「幸福婚姻的假象」。