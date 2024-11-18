網民搞笑比較Pete Hegseth與胡錫進：老胡也能當防長

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月12日選定霍士新聞主持人赫格塞思（Pete Hegseth，又譯海格塞斯）擔任未來新政府的國防部長一職後，引發不少議論，在中國內地，更有網民搞笑地將他與《環球時報》前總編輯胡錫進對比，認為兩人有相似之處，戲稱「老胡也能當美國國防部長」。



2024年11月13日，有網民在新浪微博上傳對比圖，顯示被提名的美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）與中國網紅媒體人胡錫進有不少「相同點」。（微博/ @教頭1927）

赫格塞思也是新聞界出身，有網民開玩笑地指兩人「咖位與人設神似」，甚至比較兩人的教育水平、軍隊生涯、媒體職位和政治軍事言論。

例如對比兩人的軍隊生涯，赫格塞思曾是美國陸軍國民警衛隊步兵上尉，在伊拉克、阿富汗服役，寫過軍事著作《對戰士的戰爭》（The War on Warriors）；胡錫進則擔任過解放軍某部隊教員，經歷過波黑戰爭、伊拉克戰爭，到戰地採訪，寫過軍事著作《波黑戰地採訪手記》。

赫格塞思是《霍士新聞》政治評論員；胡錫進則是《環球時報》特約評論員，還曾被《紐約時報》稱為中國版《霍士新聞》的主編。

赫格塞思說過「15發高超音速導彈就能擊沉10艘美國航母」；胡錫進則講過「美國的航母來幾艘打沉他幾艘一點問題都沒有」。

赫格塞思當過投資銀行Bear Stearns的分析師，網民在對比圖更是惡搞指，胡錫進則是「微博上的股票分析師」。

社交平台微博有網民說笑表示，比起赫格塞思更支持胡錫進：「這一把我站老胡。」「最少要個國務卿的位置。」、「格局小了吧，人老胡抱負大着呢！」