拜登允烏克蘭遠程導彈攻擊俄領土　遲來的臨別禮物?｜新聞背後

隨着特朗普（Donald Trump，又譯川普）當選美國總統, 已開打近千日的俄烏戰爭或很快迎來終局。美國多家媒體引述消息報道, 拜登政府已經解除了禁止烏克蘭使用美國長程武器攻擊俄羅斯領土。這盞「遲來的綠燈」, 對可能已步入尾聲的俄烏戰局有何重要性, 又將有何影響?



英國廣播公司BBC引述美國夥伴媒體CBS報道, 卸任在即的拜登政府已允許基輔使用美製陸軍戰術導彈系統（ATACMS）在俄羅斯境內作有限度攻擊。

據報烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）過去兩年來一直要求美方解除上述禁令, 但拜登一直擔心會令戰事升級而拒絕。 但隨着白宮將於兩個月後逆主, 出現重大政策改變。

美軍陸軍戰術導彈系統（ATACMS）資料圖片。(REUTERS)

過去一年多來，烏克蘭一直在使用ATACMS來攻擊被佔領的烏克蘭領土上的俄軍目標, 包括克里米亞半島的俄空軍基地、扎波羅熱俄軍據點。由洛歇馬丁生產的ATACMS射程達300公里, 乃美方至今提供給烏軍最厲害的武器。惟華府及基輔方面皆未有確認「開綠燈」之說。

CBS引述美國戰爭研究所俄羅斯和烏克蘭問題首席分析師巴羅斯（George Barros）表示，朝鮮軍隊部署到庫爾斯克前線是俄烏戰爭「重大升級」，促使美國允許其發射導彈被使用。

巴羅斯表示，特朗普即將上任也是拜登考慮的另一個因素。「我認為，拜登和顧問們努力地在仍掌握權力的情況下 ,做他們能做的事情，然後在一月份將政府權力交還給特朗普。」

2024年11月13日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓白宮橢圓形辦公室（Oval Office）與候任總統特朗普（Donald Trump）舉行會面。（Reuters）

如今, 烏軍最大可能把ATACMS應用於其佔領的俄羅斯庫爾斯克地區, 抵擋俄軍及朝鮮部隊的進攻。烏克蘭若能守住該片 平方公里的佔地, 可能在日後成為重要談判籌碼。不過, 允許ATACMS有限度使用, 相信對整體戰況不會帶來翻天覆地的轉變。

一位駐基輔的西方外交官向BBC表示：「我認為這不會是決定性的。」「但，這是一個遲來的象徵性決定，旨在提高賭注並展示對烏克蘭的軍事支持。」,「這可能會增加俄羅斯的戰爭成本。」

2024年11月17日，美國紐約人們沿著第五大道遊行，趁俄羅斯全面入侵烏克蘭第1000天, 抗議俄羅斯。(Reuters)

曾擔任奧巴馬時期副助理國防部長的Evelyn Farkas則對美方能提供多少彈藥感到懷疑。「問題當然是他們有多少導彈？我們聽到五角大樓曾警告過, 可以向烏克蘭提供的導彈數量已不多了。」她補充，如果以ATACMS攻擊連接克里米亞和俄羅斯大陸的刻赤大橋等目標，可能會對烏克蘭產生「積極的心理影響」。

澳洲國立大學戰略與國防研究中心的Stephan Fruehling則表示，目前沒有任何軍事系統或裝備能夠扭轉戰局，而是要「慢慢摧毀」承受巨大壓力的俄羅斯防空系統。

「這將是微不足道的，但微不足道的事情都會有所幫助。」Fruehling說。