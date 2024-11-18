拜登允烏克蘭遠程導彈攻擊俄領土 遲來的臨別禮物?｜新聞背後
隨着特朗普（Donald Trump，又譯川普）當選美國總統, 已開打近千日的俄烏戰爭或很快迎來終局。美國多家媒體引述消息報道, 拜登政府已經解除了禁止烏克蘭使用美國長程武器攻擊俄羅斯領土。這盞「遲來的綠燈」, 對可能已步入尾聲的俄烏戰局有何重要性, 又將有何影響?
英國廣播公司BBC引述美國夥伴媒體CBS報道, 卸任在即的拜登政府已允許基輔使用美製陸軍戰術導彈系統（ATACMS）在俄羅斯境內作有限度攻擊。
據報烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）過去兩年來一直要求美方解除上述禁令, 但拜登一直擔心會令戰事升級而拒絕。 但隨着白宮將於兩個月後逆主, 出現重大政策改變。
過去一年多來，烏克蘭一直在使用ATACMS來攻擊被佔領的烏克蘭領土上的俄軍目標, 包括克里米亞半島的俄空軍基地、扎波羅熱俄軍據點。由洛歇馬丁生產的ATACMS射程達300公里, 乃美方至今提供給烏軍最厲害的武器。惟華府及基輔方面皆未有確認「開綠燈」之說。
CBS引述美國戰爭研究所俄羅斯和烏克蘭問題首席分析師巴羅斯（George Barros）表示，朝鮮軍隊部署到庫爾斯克前線是俄烏戰爭「重大升級」，促使美國允許其發射導彈被使用。
巴羅斯表示，特朗普即將上任也是拜登考慮的另一個因素。「我認為，拜登和顧問們努力地在仍掌握權力的情況下 ,做他們能做的事情，然後在一月份將政府權力交還給特朗普。」
如今, 烏軍最大可能把ATACMS應用於其佔領的俄羅斯庫爾斯克地區, 抵擋俄軍及朝鮮部隊的進攻。烏克蘭若能守住該片 平方公里的佔地, 可能在日後成為重要談判籌碼。不過, 允許ATACMS有限度使用, 相信對整體戰況不會帶來翻天覆地的轉變。
一位駐基輔的西方外交官向BBC表示：「我認為這不會是決定性的。」「但，這是一個遲來的象徵性決定，旨在提高賭注並展示對烏克蘭的軍事支持。」,「這可能會增加俄羅斯的戰爭成本。」
曾擔任奧巴馬時期副助理國防部長的Evelyn Farkas則對美方能提供多少彈藥感到懷疑。「問題當然是他們有多少導彈？我們聽到五角大樓曾警告過, 可以向烏克蘭提供的導彈數量已不多了。」她補充，如果以ATACMS攻擊連接克里米亞和俄羅斯大陸的刻赤大橋等目標，可能會對烏克蘭產生「積極的心理影響」。
澳洲國立大學戰略與國防研究中心的Stephan Fruehling則表示，目前沒有任何軍事系統或裝備能夠扭轉戰局，而是要「慢慢摧毀」承受巨大壓力的俄羅斯防空系統。
「這將是微不足道的，但微不足道的事情都會有所幫助。」Fruehling說。