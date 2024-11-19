G20峰會｜習近平就完善全球治理提倡議　促進平等有序世界多極化

二十國集團（G20）領導人峰會正在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行， 11月18日第二階段會議討論「全球治理機構改革」議題，中國國家主席習近平發表講話，提出應結合G20職能，在經濟、金融、貿易、數字、生態環境等領域進一步凝聚國際共識，完善全球治理，促進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。他又強調，G20應該承前啟後、繼往開來，相互視對方的發展為機遇而非挑戰，相互把對方作為夥伴而非對手；維護以國際法為基礎的國際秩序。



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習近平指出，第一，需完善全球經濟治理，建設合作型世界經濟。要用好G20財長和央行行長會議機制，打造宏觀政策協調的「穩定器」，營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境。國際金融機構和商業債權人，應參與對發展中國家減緩債行動。要堅持對腐敗零容忍，加強追逃追贓國際合作，不為腐敗分子及其資產提供「避風港」。

第二，完善全球金融治理，建設穩定型世界經濟。要增加發展中國家話語權和代表性，開展世界銀行股權審議，推進國際貨幣基金組織份額佔比調整。要共同維護國際金融市場穩定，完善金融風險監測、預警、處置體係，加強數字貨幣、稅收等領域合作，及加快落實《二十國集團可持續金融路線圖》，更好滿足發展中國家綠色融資需求。

第三，完善全球貿易治理，建設開放型世界經濟。要持續推動貿易和投資自由化便利化，繼續推進世界貿易組織改革，反對單邊主義、保護主義，推動爭端解決機制盡快恢覆正常運轉，並將《促進發展的投資便利化協定》納入世貿組織規則框架。要避免經濟問題政治化、人為割裂全球市場，避免以綠色低碳為名、行保護主義之實。

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第四，完善全球數字治理，建設創新型世界經濟。要強化G20數字經濟部長會議功能、發揮引領作用，要加強人工智能國際治理和合作，確保人工智能向善、造福全人類，避免其成為「富國和富人的遊戲」。

第五，完善全球生態治理，建設生態友好型世界經濟。要遵循共同但有區別的責任原則，全面有效落實《巴黎協定》和《昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架》。發達國家要向發展中國家提供必要的資金、技術、能力建設支持。要堅持先立後破，使清潔能源平穩有序替代傳統能源。中方願同各方持續深化合作，在力所能及範圍內為發展中國家提供支持。

最後，全球安全治理也是全球治理的重要部份。G20要支持聯合國及其安理會發揮更大作用，支持一切有利於和平解決危機的努力。要本著「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」原則，推動烏克蘭危機局勢降溫。要盡快推動加沙停火止戰，為緩解地區人道主義危機和戰後重建提供支持。