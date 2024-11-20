小飲怡情？日本政府網站幫你計酒精分解時間 一罐啤酒居然要咁耐
撰文：王海
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日本政府近日推出一個網站，讓民眾可以迅速計算酒精在體內分解需要多長時間，以鼓勵人們在飲酒時做出更明智的決定。原來一罐350毫升，酒精含量5%的啤酒居然要3.5小時才能在體內完全分解。
《日本時報》11月18日報道，厚生勞動省推出一個名為「酒精監察」（Alcohol Watch）的網站。民眾只要輸入輸入酒精容量和含量，就能輕鬆計算出需要多長時間才能在體內完全分解。
如果你喜歡飲啤酒，一罐350毫升，酒精含量5%的啤酒，從你飲完最後一口，原來需要3.5小時才能在體內完全分解。
而一支500毫升，酒精含量5%的啤酒，從你飲完最後一口，居然需要5小時才能在體內完全分解。
看來小飲怡情確實有其道理，一杯120毫升，酒精含量12%的紅酒或白酒，從你飲完最後一啖，只需要2小時53分鐘就能完全分解。
據報道，這個網站的主要目的是希望讓民眾清楚瞭解，酒精需要時間才能在體內完全分解，而仍未完全分解的時候，民眾應避免駕駛車輛。
報道指，由於女性體內的水份一般較男性少，女性可消化的酒精容量也較男性為少。由於雌激素和其他因素，女性也更容易受到酒精的影響。
該計算工具是建基於多個與酒精相關的學術機構所收集的數據而成。
酒精監察網站：
https://izonsho.mhlw.go.jp/alcoholwacth/
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